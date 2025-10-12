Ratchet & Clank: Clone Home mobil oyunu 19 yıl sonra ortaya çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar önce o dönemin Java destekli mobil telefonları için geliştirilen ancak beklenmedik bir şekilde iptal edilen Ratchet & Clank: Clone Home mobil oyunu, büyük çabaların ardından oynanabilir hale geldi.

Ratchet & Clank: Clone Home

2005 yılında ilk oyun Going Mobile’ın da geliştiricisi olan Handheld Games tarafından geliştirilmeye başlanan Ratchet & Clank: Clone Home, 2006 yılında sürpriz bir şekilde iptal edilmişti. İptal edilmesinin ardından efsaneler arasına giren Ratchet & Clank: Clone Home mobil oyunu yıllarca merak konusu olmuştu. 19 yıl aradan sonra oyunun tam sürüm halinde tamamen indirilebilir ve oynanabilir şekle getirildiği duyuruldu.

YouTube yayıncısı Golden Bolt, 2019 yılında eski bir geliştiriciden oyunun gerçekten tamamlanmış olduğunu duymasıyla araştırmaya başladı. Emily ve Super Gamer Omega Clank lakaplı iki üniversite öğrencisi de bu arayışa katıldı. 2021 yılında Reddit platformunda yayınlanan bir gönderiye göre ekip iz sürerek bir Sony Ericsson W880i cihazında oyunun şifreli bir kopyasını buldular. Ancak dosyalar cihazın güvenlik sistemiyle korunuyordu ve çözülmesi neredeyse imkânsız görünüyordu.

Geçtiğimiz haftalarda ise ekip telefonun şifrelemesini çözmeyi başardı ve kırılma anı yaşandı. Oyun kurtarıldığında şaşırtıcı biçimde tamamlanmış, oynanabilir ve akıcı olduğu görüldü. Oyunda iki farklı Lombax karakteriyle oynanabiliyordu ve düşmanları koyuna çeviren “Ewezie” adlı silah gibi tuhaf ama eğlenceli mekanikler yer alıyordu.

Oyunun tamamlandıktan kısa bir süre sonra Sprint ya da Cingular gibi operatörlerin ağına kısa süreliğine yüklendiği ve birkaç kişi tarafından indirildikten sonra tamamen silindiği tahmin ediliyor. Henüz oyun neden iptal edildi belli değil ancak hukuki anlaşmazlık ihtimali öne çıkıyor.

