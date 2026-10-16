Razer, ANC özellikli kablosuz oyuncu kulaklığı Barracuda V2 Pro'yu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Razer Barracuda V2 Pro, Bluetooth, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve PC oyunları için THX Spatial Audio+ özelliklerine sahip, hem oyun hem de günlük kullanım odaklı kablosuz kulaklık olarak tanıtıldı.

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Razer Barracuda V2 Pro gaming kulaklık özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Razer, en yeni kablosuz kulaklığı Razer Barracuda V2 Pro'yu piyasaya sürdü. Masaüstü, mobil ve el konsolu oyunları arasında geçiş yapan oyuncular için hafif tasarıma sahip olan bu model, düşük gecikmeli Razer HyperSpeed ​​Wireless ve Bluetooth bağlantılarını eş zamanlı olarak destekliyor. Ayrıca, dinleme deneyimi için Hibrit Aktif Gürültü Engelleme ve sohbetler için yapay zeka destekli mikrofon gürültü engelleme özelliklerine sahip.

Razer’ın TriForce Bio-Cellulose 40 mm sürücüleriyle güçlendirilen Barracuda V2 Pro, 12 Hz - 20 kHz frekans aralığı, 32 Ω empedans değeri ve THX Spatial Audio+ desteği sunuyor. 2.4GHz kablosuz alıcısı sol kulaklığa yerleştirilmiş. Kulaklık başlıkları da katlanabiliyor. Barracuda V2 Pro, suni deri kaplı hafızalı köpük yastıklara ve çift mikrofon sistemine sahip. Bu sistemde gizli beamforming özellikli mikrofonların yanı sıra çıkarılabilir, tam bant aralıklı Razer HyperClear mikrofon bulunuyor.

Gaming kulaklık, hibrit aktif gürültü engelleme (ANC), çoklu platform desteği ve aynı anda hem 2.4GHz hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilme imkanı sunuyor. Toplamda üç farklı bağlantı seçeneği mevcut; bunlardan üçüncüsü ise kablolu bağlantı. Razer’a göre, ANC özelliği kapalıyken Barracuda V2 Pro 70 saate kadar çalışabiliyor. 285 gram ağırlığındaki kulaklıkta herhangi bir RGB aydınlatma bulunmuyor.

Razer Barracuda V2 Pro, 200 dolar fiyatla satışa sunuldu. Kulaklığın tek siyah renk seçeneği bulunuyor.

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