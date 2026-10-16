Razer, ANC özellikli kablosuz oyuncu kulaklığı Barracuda V2 Pro'yu tanıttı

Razer Barracuda V2 Pro gaming kulaklık özellikleri ile neler sunuyor?
Razer’ın TriForce Bio-Cellulose 40 mm sürücüleriyle güçlendirilen Barracuda V2 Pro, 12 Hz - 20 kHz frekans aralığı, 32 Ω empedans değeri ve THX Spatial Audio+ desteği sunuyor. 2.4GHz kablosuz alıcısı sol kulaklığa yerleştirilmiş. Kulaklık başlıkları da katlanabiliyor. Barracuda V2 Pro, suni deri kaplı hafızalı köpük yastıklara ve çift mikrofon sistemine sahip. Bu sistemde gizli beamforming özellikli mikrofonların yanı sıra çıkarılabilir, tam bant aralıklı Razer HyperClear mikrofon bulunuyor.
Gaming kulaklık, hibrit aktif gürültü engelleme (ANC), çoklu platform desteği ve aynı anda hem 2.4GHz hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilme imkanı sunuyor. Toplamda üç farklı bağlantı seçeneği mevcut; bunlardan üçüncüsü ise kablolu bağlantı. Razer’a göre, ANC özelliği kapalıyken Barracuda V2 Pro 70 saate kadar çalışabiliyor. 285 gram ağırlığındaki kulaklıkta herhangi bir RGB aydınlatma bulunmuyor.
Razer Barracuda V2 Pro, 200 dolar fiyatla satışa sunuldu. Kulaklığın tek siyah renk seçeneği bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: