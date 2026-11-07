Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Razer kablolu oyuncu kulaklığını duyurdu

    Razer Hammerhead V3 Chroma kulak içi kulaklık modeli kablolu olmasının yanı sıra aktif gürültü engelleme ve özelleştirilebilir RGB aydınlatma ile dikkat çekiyor.

    Razer Hammerhead V3 Chroma Tam Boyutta Gör
    Kablolu kulaklıklara ilginin yeniden yükselişe geçmesi oyuncu donanımları firmalarını da harekete geçirdi. Razer uzun süredir kablosuz ürünlere yer verdiği Hammerhead serisinde bu kez kablolu bir kulak içi kulaklık duyurdu.

    Razer Hammerhead V3 Chroma özellikleri ve fiyatı

    Razer Hammerhead V3 Chroma kablolu kulaklık modeli 11mm ana sürücü ve 6mm tweeter sürücüden oluşuyor. Bu sınıfta ender rastladığımız aktif gürültü engelleme şeffaf bir mod da sunarken yatay USB Tip-C bağlantısı sayesinde takılmaların da önüne geçiyor.

    Razer Chroma RGB aydınlatma ile yoğun bir oyun deneyimi sunan kulaklık kablo üzerinde bir kontrol modülü barındırıyor. Burada ses, ANC, oynatma gibi fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlanırken mikrofon da bu modül üzerinde yer alıyor.

    Synapse 4 PC yazılımı ile THX Surround Sound 7.1 özelliğine erişim sağlanabiliyor. IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. 4 ön tanımlı ve 1 kullanıcıya bırakılmış ses profilleri ile her senaryoya göre optimizasyon mevcut. Razer Hammerhead V3 Chroma kablolu kulaklık modeli 80$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda city neden tutulmuyor makarna haşlama gemini boykot mu kütahya şivesi fizikle barış pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R7T2-5060
    Game Garaj Slayer R7T2-5060
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum