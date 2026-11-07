Razer kablolu oyuncu kulaklığını duyurdu

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Oynat Razer, kablolu kulaklıklara artan ilgi üzerine yeni Hammerhead V3 Chroma modelini tanıttı. Kulak içi model, çift sürücülü yapısıyla yüksek ses kalitesi sunuyor. Sınıfında nadir görülen aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra RGB aydınlatma, USB Type-C bağlantısı ve IPX4 su dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Kablo üzerindeki dahili modül ise ses, mikrofon ve gürültü engelleme kontrollerini kolaylaştırıyor. Gelişmiş ses yazılımı desteği sunan kulaklık, 80 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kablolu kulaklıklara ilginin yeniden yükselişe geçmesi oyuncu donanımları firmalarını da harekete geçirdi. Razer uzun süredir kablosuz ürünlere yer verdiği Hammerhead serisinde bu kez kablolu bir kulak içi kulaklık duyurdu.

Razer Hammerhead V3 Chroma özellikleri ve fiyatı

Razer Hammerhead V3 Chroma kablolu kulaklık modeli 11mm ana sürücü ve 6mm tweeter sürücüden oluşuyor. Bu sınıfta ender rastladığımız aktif gürültü engelleme şeffaf bir mod da sunarken yatay USB Tip-C bağlantısı sayesinde takılmaların da önüne geçiyor.

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Razer Chroma RGB aydınlatma ile yoğun bir oyun deneyimi sunan kulaklık kablo üzerinde bir kontrol modülü barındırıyor. Burada ses, ANC, oynatma gibi fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlanırken mikrofon da bu modül üzerinde yer alıyor.

Synapse 4 PC yazılımı ile THX Surround Sound 7.1 özelliğine erişim sağlanabiliyor. IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. 4 ön tanımlı ve 1 kullanıcıya bırakılmış ses profilleri ile her senaryoya göre optimizasyon mevcut. Razer Hammerhead V3 Chroma kablolu kulaklık modeli 80$ fiyat etiketine sahip.

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Razer Hammerhead V3 Chroma tanıtıldı

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