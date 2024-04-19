Mobil oyunların kralı olmak isteyenlere: Razer Kishi Ultra tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Razer, popüler Kishi V2 Pro’nun halefi olan Kishi Ultra mobil oyun kumandasını piyasaya sürdü. Razer, kontrolcünün iPhone 15 serisi, iPad Mini ve 8 inç ekranlı Android tabletlerde gerçek konsol deneyimi sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Kontrolcü, markanın diğer kontrolcülerden daha iyi deneyim sunan tescilli Sensa HD dokunuş geri bildirim teknolojisine sahip. İşte Razer’ın "God Tier" olarak öne çıkardığı yeni mobil oyun kontrolcüsü Kishi Ultra hakkında her şey:

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Razer Kishi Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Kishi Ultra’nın ilginç özelliklerinden biri; Razer’ın Sensa HD sürükleyici titreşimli geri bildirim teknolojisini içermesi. Razer bunun oyun, film veya müzik, her türlü sesi alıp titreşimli geri bildirime dönüştürebildiğini iddia ediyor. Razer'ın CES'te tanıttığı Project Esther konseptli oyun koltuğunda da aynı teknoloji bulunuyordu. Kishi Ultra, Sensa dokunuş geri bildirim özellikli ilk Razer ürünü olduğundan, kişilere deneyimleme şansı verilecek. Sensa haptics, iOS’i desteklemiyor; şu anda yalnızca Android 12 veya üzeri cihazlarda ve Windows 11 PC’lerde çalışıyor. Kontrolcü ayrıca joystick'lerin hemen altında küçük bir çift Chroma RGB ışıkla donatılmış.

Aydınlatma ve dokunuş geri bildirim özelliklerinin ötesinde kontrolcü, Razer’ın tescilli Mecha-Tactile ABXY düğmelerine ve 8 yönlü D-pad'e sahip. Konsolların kontrolcüleriyle aynı boyutta tetikleyiciler, programlanabilir L4/R4 çok işlevli düğmeler ve sürtünme önleyici halkalarla tamamlanan tam boyda başparmak çubukları var. Genişletilmiş form faktörü sayesinde kasayı çıkarmaya gerek kalmadan çoğu cihazla kullanılabiliyor.

Kishi Ultra’nın çalışması için Razer Nexus uygulamasının (hem iOS hem de Android için mevcut) indirilmesi gerekiyor. Uygulamadan mobil oyunlar açılabiliyor ve Apple Arcade, Xbox Game Pass, Google Play Store ile entegre.

Razer Kishi Ultra fiyatı

Razer Kishi Ultra 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. USB-C bağlantısıyla güncellenen yeni Kishi V2 de 99 dolar fiyatla satışta.

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