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    Anlık Bildirim

    Mobil oyunların kralı olmak isteyenlere: Razer Kishi Ultra tanıtıldı

    Razer, gerçek konsol deneyimi sunduğunu iddia ettiği yeni mobil oyun kumandası Kishi Ultra'yı tanıttı. USB-C cihazlarla uyumlu Razer Kishi Ultra, sesi titreşime çevirme özelliğiyle dikkat çekiyor.
    razer kishi ultra mobil oyun kontrolcüsü Tam Boyutta Gör
    Razer, popüler Kishi V2 Pro’nun halefi olan Kishi Ultra mobil oyun kumandasını piyasaya sürdü. Razer, kontrolcünün iPhone 15 serisi, iPad Mini ve 8 inç ekranlı Android tabletlerde gerçek konsol deneyimi sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Kontrolcü, markanın diğer kontrolcülerden daha iyi deneyim sunan tescilli Sensa HD dokunuş geri bildirim teknolojisine sahip. İşte Razer’ın "God Tier" olarak öne çıkardığı yeni mobil oyun kontrolcüsü Kishi Ultra hakkında her şey:

    Razer Kishi Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

    Razer Kishi Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kishi Ultra’nın ilginç özelliklerinden biri; Razer’ın Sensa HD sürükleyici titreşimli geri bildirim teknolojisini içermesi. Razer bunun oyun, film veya müzik, her türlü sesi alıp titreşimli geri bildirime dönüştürebildiğini iddia ediyor. Razer'ın CES'te tanıttığı Project Esther konseptli oyun koltuğunda da aynı teknoloji bulunuyordu. Kishi Ultra, Sensa dokunuş geri bildirim özellikli ilk Razer ürünü olduğundan, kişilere deneyimleme şansı verilecek. Sensa haptics, iOS’i desteklemiyor; şu anda yalnızca Android 12 veya üzeri cihazlarda ve Windows 11 PC’lerde çalışıyor. Kontrolcü ayrıca joystick'lerin hemen altında küçük bir çift Chroma RGB ışıkla donatılmış.

    Aydınlatma ve dokunuş geri bildirim özelliklerinin ötesinde kontrolcü, Razer’ın tescilli Mecha-Tactile ABXY düğmelerine ve 8 yönlü D-pad'e sahip. Konsolların kontrolcüleriyle aynı boyutta tetikleyiciler, programlanabilir L4/R4 çok işlevli düğmeler ve sürtünme önleyici halkalarla tamamlanan tam boyda başparmak çubukları var. Genişletilmiş form faktörü sayesinde kasayı çıkarmaya gerek kalmadan çoğu cihazla kullanılabiliyor.

    Kishi Ultra’nın çalışması için Razer Nexus uygulamasının (hem iOS hem de Android için mevcut) indirilmesi gerekiyor. Uygulamadan mobil oyunlar açılabiliyor ve Apple Arcade, Xbox Game Pass, Google Play Store ile entegre.

    Razer Kishi Ultra fiyatı

    Razer Kishi Ultra 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. USB-C bağlantısıyla güncellenen yeni Kishi V2 de 99 dolar fiyatla satışta.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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