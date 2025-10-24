Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Razer'ın şimdiye kadarki en iyi PS5 kontrolcüsü: Raiju V3 Pro

    Oyun donanımı markası Razer, yeni PlayStation 5 kontrolcüsü Razer Raiju V3 Pro'yu tanıttı. Razer, kontrolcünün üst düzey e-spor profesyonelleriyle birlikte geliştirildiğini söylüyor.

    Razer Raiju V3 Pro Tam Boyutta Gör
    Razer, üst düzey oyun kontrolcülerinin en büyük sorununu (stick drift) çözmeyi vadeden Raiju V3 Pro’yu tanıttı. Yeni kontrolcü, Razer Raiju Ultimate ve Razer Wolverine V2 Pro gibi önceki modellere göre ciddi iyileştirmeler sunuyor.

    Razer Raiju V3 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Razer Raiju V3 Pro PS5 kontrolcü özellikleri Tam Boyutta Gör
    Razer Raiju V3 Pro, TMR kontrol çubukları sunan ilk PS5 kontrolcülerinden biri. Bu çubukların hall efektine benzer şekilde stick drift riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu ancak geleneksel analog çubuklara daha yakın bir his sağladığı söyleniyor. Razer ayrıca fare tıklama teknolojisini kullanıyor. Kontrolcünün arka kısmındaki yeniden ayarlanabilir düğmeler, tetik kilitleri ve diğerleri fare tıklamasına benzer şekilde anında ve hızlı tepki veren dokunuşlar sağlıyor. Kontrolcü, mekanik-dokunsal PBT eylem düğmelerini ve sekiz yönlü hareketli D-pad kullanıyor. Bu parçalar, uzun süreli oyundan sonra bile dokularını ve tepkilerini koruyacak şekilde tasarlanmış dayanıklı PBT malzemelerden üretilmiş.

    Bağlantı, kontrol cihazı ile PS5 konsolu arasında düşük gecikmeli iletişim sağlayan Razer HyperSpeed ​​kablosuz teknolojisiyle sağlanıyor. Raiju V3 Pro, USB Type-C kablosuyla kablolu bağlantıyı da destekliyor. Dört adede kadar özel profil kaydedebiliyor ve Razer mobil uygulaması veya Razer Synapse 4 programıyla ayarlamalar yapabiliyorsunuz.

    Razer Küresel E-spor Direktörü Jeffrey Chau, Raiju V3 Pro'nun profesyonel oyuncularla yakın iş birliği içinde geliştirildiğini belirtiyor. Razer, kontrolü ve hassasiyeti artırmak için, TMR kontrol çubuklarından HyperTrigger'lara kadar her özelliğin e-spor profesyonellerinden gelen geri bildirimlere dayanarak tasarlandığını söylüyor.

    Razer Raiju V3 Pro fiyatı ne kadar?

    Raiju V3 Pro, 220 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kontrolcü, 2 metre USB-C kablo içeren kılıfla birlikte geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kedimi sokağa bırakmak zorundayım kumarda kaybettim çok kötüyüm elektrikli turbo ankara audi özel servis tavsiye en iyi saç topiği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum