Razer'ın şimdiye kadarki en iyi PS5 kontrolcüsü: Raiju V3 Pro

Tam Boyutta Gör Razer, üst düzey oyun kontrolcülerinin en büyük sorununu (stick drift) çözmeyi vadeden Raiju V3 Pro’yu tanıttı. Yeni kontrolcü, Razer Raiju Ultimate ve Razer Wolverine V2 Pro gibi önceki modellere göre ciddi iyileştirmeler sunuyor.

Razer Raiju V3 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Razer Raiju V3 Pro, TMR kontrol çubukları sunan ilk PS5 kontrolcülerinden biri. Bu çubukların hall efektine benzer şekilde stick drift riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu ancak geleneksel analog çubuklara daha yakın bir his sağladığı söyleniyor. Razer ayrıca fare tıklama teknolojisini kullanıyor. Kontrolcünün arka kısmındaki yeniden ayarlanabilir düğmeler, tetik kilitleri ve diğerleri fare tıklamasına benzer şekilde anında ve hızlı tepki veren dokunuşlar sağlıyor. Kontrolcü, mekanik-dokunsal PBT eylem düğmelerini ve sekiz yönlü hareketli D-pad kullanıyor. Bu parçalar, uzun süreli oyundan sonra bile dokularını ve tepkilerini koruyacak şekilde tasarlanmış dayanıklı PBT malzemelerden üretilmiş.

Bağlantı, kontrol cihazı ile PS5 konsolu arasında düşük gecikmeli iletişim sağlayan Razer HyperSpeed ​​kablosuz teknolojisiyle sağlanıyor. Raiju V3 Pro, USB Type-C kablosuyla kablolu bağlantıyı da destekliyor. Dört adede kadar özel profil kaydedebiliyor ve Razer mobil uygulaması veya Razer Synapse 4 programıyla ayarlamalar yapabiliyorsunuz.

Razer Küresel E-spor Direktörü Jeffrey Chau, Raiju V3 Pro'nun profesyonel oyuncularla yakın iş birliği içinde geliştirildiğini belirtiyor. Razer, kontrolü ve hassasiyeti artırmak için, TMR kontrol çubuklarından HyperTrigger'lara kadar her özelliğin e-spor profesyonellerinden gelen geri bildirimlere dayanarak tasarlandığını söylüyor.

Razer Raiju V3 Pro fiyatı ne kadar?

Raiju V3 Pro, 220 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kontrolcü, 2 metre USB-C kablo içeren kılıfla birlikte geliyor.

