Razer'ın şimdiye kadarki en iyi PS5 kontrolcüsü: Raiju V3 Pro

Bağlantı, kontrol cihazı ile PS5 konsolu arasında düşük gecikmeli iletişim sağlayan Razer HyperSpeed kablosuz teknolojisiyle sağlanıyor. Raiju V3 Pro, USB Type-C kablosuyla kablolu bağlantıyı da destekliyor. Dört adede kadar özel profil kaydedebiliyor ve Razer mobil uygulaması veya Razer Synapse 4 programıyla ayarlamalar yapabiliyorsunuz.
Razer Küresel E-spor Direktörü Jeffrey Chau, Raiju V3 Pro'nun profesyonel oyuncularla yakın iş birliği içinde geliştirildiğini belirtiyor. Razer, kontrolü ve hassasiyeti artırmak için, TMR kontrol çubuklarından HyperTrigger'lara kadar her özelliğin e-spor profesyonellerinden gelen geri bildirimlere dayanarak tasarlandığını söylüyor.
Razer Raiju V3 Pro fiyatı ne kadar?
Raiju V3 Pro, 220 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kontrolcü, 2 metre USB-C kablo içeren kılıfla birlikte geliyor.