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    Red Dead Redemption 2 için Mexico modu yayınlandı

    Oyun dünyasının halen en beğenilen yapımları arasında olan Red Dead Redemption 2 için yeni modlar gelmeye devam ediyor. Bu kez Mexico bölgesi oyuna dahil edildi.

    RDR 2 Tam Boyutta Gör
    Resmi olarak bugüne kadar herhangi bir DLC paketi yayınlanmadan Red Dead Redemption 2 oyunu için bağımsız gruplar mod geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Mexico bölgesini oyuna ekleyen Nuevo Paraiso: The Forgotten Frontier modu indirmeye sunuldu.

    RDR 2 artık Mexico da barındırıyor

    Sadece PC için geliştirilen ve halen geliştirme süreci devam eden Nuevo Paraiso: The Forgotten Frontier modu ilk oyundaki benzer bölgeleri kullanarak 1907 yılına ait bir Mexico haritası ortaya çıkarmış.

    Haritada Diez Coronas, Perdido ve Punta Orgullo bölgeleri yer alırken Escalera, Chuparosa, Casa Madrugada ve Las Hermanas yerleşimleri de yeniden inşa edilmiş. Yeni hayvan ve bitki türleri yer alırken ayrıca yeni bir tren hattı da bölgeyi New Austin’e bağlıyor. Ödül avı, hazine macerası, hırsızlık, tren soygunu ve üs savunması gibi farklı aktivitelerin olduğu modda taksi şoförlüğü gibi meslekler yapılabiliyor, tüccarlarla etkileşime geçilebiliyor.

    Rixus724 liderliğinde geniş bir ekibin üzerinde çalıştığı mod Nexus Mods platformunda listelenmiş durumda. Yüklemek için Mod Loader ve Script Hook RDR2 araçlarının gerekli olduğu modu kurmak isterseniz çökmelere karşı da LML Startup Crash Fix tavsiye ediliyor. İlk izlenimlerin olumlu olduğu mod geri bildirimlere hataları gidermeye devam ediyor.

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