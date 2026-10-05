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    Reacher gibi yan dizisi Neagley de Amazon Prime Video'da zirveye yerleşti

    Reacher'ın kısa süre önce izleyici ile buluşan yan dizisi Neagley, ana diziyi aratmıyor. Dizinin ilk sezonu daha şimdiden Amazon Prime Video'nun en çok izlenenleri arasına girmiş durumda.

    Reacher gibi yan dizisi Neagley de Amazon Prime Video'da rekora koştu Tam Boyutta Gör
    Şu anda Amazon'un en popüler dizisi olan Reacher'ın yan (spin-off) dizisi Neagley, 16 Eylül'de izleyici ile buluştu. İlk olarak Reacher dizisinde tanıştığımız Frances Neagley karakterine odaklanan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki aynı Reacher gibi o da Amazon Prime Video adına yeni rekorlara imza attı.

    Reacher'ın 4. sezon finaliyle aynı gün başlayan Neagley, Amazon Prime Video'nun orijinal dizileri arasında bugüne kadarki en iyi dördüncü açılışı yaptı. Bu da sadece The Rings of Power ve Fallout gibi bir iki istisnai yapımın Neagley'den daha iyi açılış yapabildiği anlamına geliyor. Öte yandan Neagley'nin ilk sezonu, daha şimdiden Amazon Prime Video dizileri arasında en çok izlenen 10 sezondan biri olmuş durumda. Üstelik sezon yayınlanalı daha sadece iki hafta oldu. Haftalar ilerledikçe Neagley'in ilk 10'da daha da yukarı sıralara tırmanacağı düşünülüyor.

    Neagley 2. Sezon Onayını Aldı

    Dizinin yakaladığı bu büyük başarı 2. sezon onayını da beraberinde getirdi. Nitekim Amazon kısa süre önce 2. sezona resmi onayı verdi.

    Chicago'da özel dedektiflik yapan eski ordu mensubu Neagley, geçmişinden gelen yakın bir dostunun şüpheli bir kazada öldüğünü öğrenince adalet arayışına giriyor. 110. Özel Soruşturma Birimi'nde Jack Reacher'dan öğrendiği sert taktikleri ve kendi üstün teknoloji becerilerini birleştiren Neagley, tehlikeli bir komplonun ortasına dalıyor.

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