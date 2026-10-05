Reacher gibi yan dizisi Neagley de Amazon Prime Video'da zirveye yerleşti

Reacher'ın 4. sezon finaliyle aynı gün başlayan Neagley, Amazon Prime Video'nun orijinal dizileri arasında bugüne kadarki en iyi dördüncü açılışı yaptı. Bu da sadece The Rings of Power ve Fallout gibi bir iki istisnai yapımın Neagley'den daha iyi açılış yapabildiği anlamına geliyor. Öte yandan Neagley'nin ilk sezonu, daha şimdiden Amazon Prime Video dizileri arasında en çok izlenen 10 sezondan biri olmuş durumda. Üstelik sezon yayınlanalı daha sadece iki hafta oldu. Haftalar ilerledikçe Neagley'in ilk 10'da daha da yukarı sıralara tırmanacağı düşünülüyor.
Neagley 2. Sezon Onayını Aldı
Dizinin yakaladığı bu büyük başarı 2. sezon onayını da beraberinde getirdi. Nitekim Amazon kısa süre önce 2. sezona resmi onayı verdi.
Chicago'da özel dedektiflik yapan eski ordu mensubu Neagley, geçmişinden gelen yakın bir dostunun şüpheli bir kazada öldüğünü öğrenince adalet arayışına giriyor. 110. Özel Soruşturma Birimi'nde Jack Reacher'dan öğrendiği sert taktikleri ve kendi üstün teknoloji becerilerini birleştiren Neagley, tehlikeli bir komplonun ortasına dalıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: