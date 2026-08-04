Reacher'ın yıldızı ile Hızlı ve Öfkeli'nin senaristi Moto GP filminde buluşuyor

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Reacher dizisiyle yıdızı parlayan Alan Ritchson, Reacher dizisinde Amazon'la çalışmaya devam edecek olsa da asıl Netflix ile uzun yıllar sürecek bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu yıl Netflix'in War Machine filminde rol alan Ritchson, şimdi de Netflix için Moto GP dünyasında geçen bir proje hazırlıyor.

Alan Ritchson'ın aynı zamanda yapımcı olarak da yer alacağı bu Moto GP filmini hazırlaması için Hızlı ve Öfkeli serisinin senaristlerinden Chris Morgan görevlendirildi. Morgan'ın senaryosunu yazacağı film, Moto GP'nin desteği ve danışmanlığıyla hazırlanıyor. Tokyo Drift ile Hızlı ve Öfkeli serisine dâhil olan Morgan, sonra gelen beş filmin de senaryosunu yazmış ama sekizinci filmden sonra seriden ayrılmıştı.

Film, Hızlı ve Öfkeli'nin Motosikletli Versiyonu Olarak Tanımlanıyor

Film, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez antikaları çalan motosikletli bir hırsız grubuna odaklanıyor. Interpol, bu grubu yakalaması için bir dönem Moto GP'nin gelecek yıldızı olarak görülen bir motorcuyu (Ritchson) görevlendiriyor. Ancak çete lideri bu adamın yıllar önce öldü zannedilen kardeşi çıkınca, işler iki taraf için de karmaşık bir hâl alıyor.

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Alan Ritchson ve Chris Morgan'ın bu projeyi Netflix'e "Hızlı ve Öfkeli'nin motosikletli versiyonu" olarak sunduğu belirtiliyor. Bu fikir Netflix'i cezbetmiş olacak ki şimdi bu projeye kayda değer bir bütçe ayrılması bekleniyor.

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Reacher'ın yıldızı ile Hızlı ve Öfkeli'nin senaristi aynı projede

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