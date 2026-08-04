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    Ready Player One'ın devam filmi için hazırlıklar başladı

    2018 yapımı bilim-kurgu filmi Ready Player One, yıllar sonra bir devam filmine kavuşabilir. Senarist Zak Penn, bu hafta yaptığı açıklamayla bilim-kurgu hayranlarını heyecanlandırdı.

    Ready Player One'ın devam filmi için hazırlıklar başladı Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş VR başlıkları, MetaVerse, geri bildirimli haptic kostümler gibi yakın gelecekte hayatımıza girebilecek pek çok teknolojiyi hikâyesine dâhil eden Ready Player One, 2018 yılında sinemaseverlerle buluşmuş ve genel olarak beğenilmişti. Ancak aradan geçen sekiz yılda devam filmi konusunda somut bir adım atılmayınca, bunun tek filmlik bir uyarlama olarak kalacağı düşünülmüştü. Ne var ki bu hafta gelen açıklamalar, devam romanı Ready Player Two'nun da sinemaya uyarlanabileceğini gösteriyor.

    Ready Player Two Uyarlaması İçin Hazırlıklar Başladı

    Ready Player One'ın senaristi olan Zak Penn, Ready Player Two senaryosu üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. 2020 yılında, devam romanı ilk çıktığı dönemde kısaca gündeme gelen ama hiçbir zaman somut bir projeye dönüşmeyen Ready Player Two filmi, biraz gecikmeli de olsa gerçeğe dönüşecek gibi duruyor.

    Hatırlarsanız ilk filmi usta yönetmen Steven Spielberg çekmişti. Kendisinin bu devam filminin parçası olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

    Ernest Cline'ın aynı adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal dünyanın içinde tehlikeli bir maceraya atılan sıradan bir gence odaklanıyor. Gelişmiş VR gözlüklerinden tüm vücudu kaplayan haptic kıyafetlere kadar çok yakın bir gelecekte hayatımıza girebilecek teknolojiler, Ready Player One'da ete kemiğe bürünüyor. Diğer yandan Spielberg, bu sanal evrenin reklamcılar ve para kazanmak isteyen şirketler tarafından nasıl şekillendirileceğini de gözler önüne seriyor.

    Ready Player Two'da OASIS'in kontrolünü ele geçiren gençler, James Halliday tarafından icat edilen devrimsel beyin-bilgisayar arayüzünü keşfediyor ve bu teknoloji etrafında şekillenen yeni bir maceraya atılıyor.

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