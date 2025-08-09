Realme 15 ve 14 serisi için güncelleme desteği uzatıldı: Hangi modeller faydalanacak?

İşte uzatılmış güncellemeden faydalanacak modeller
Uzatılmış güncelleme desteği, 15 serisinden Realme 15 ve Realme 15 Pro ile 14 serisinden Realme 14T, Realme 14 Pro ve Realme 14 Pro+ modellerini kapsıyor. Bu modeller artık realme GT serisiyle benzer şekilde üç Android işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak. Realme bu modeller için iki Android işletim sistemi güncellemesi ve üç yıl güvenlik güncellemesi sözü verilmişti.
Bu kapsama dahil edilen tüm modeller Android 15 ile piyasaya sürüldü ve artık Android 18'e kadar güncelleme ve 2028'e kadar güvenlik güncellemeleri alacaklar. Ancak bu uzatılmış güncelleme Realme 14x için geçerli değil.
Realme Ürün Pazarlama Müdürü Francis Wong, bu uzatılmış güncelleme politikasının gelecekteki tüm "Number Pro", "Number" ve "Number T" serisi cihazlar için de geçerli olacağını söyledi. P Serisi için ayrıntıların yakında açıklanacağını da sözlerine ekledi.
Bu yaklaşımın ardından, Realme P3, P3 Pro ve P3 Ultra ile birlikte yakında çıkacak olan Realme P4 serisinin de aynı genişletilmiş güncelleme desteğine sahip olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür