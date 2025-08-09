Realme 15 ve 14 serisi için güncelleme desteği uzatıldı: Hangi modeller faydalanacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, Realme 15 ve Realme 14 serisindeki birçok model için yazılım güncelleme politikasını değiştirerek bir yıl uzattı.

İşte uzatılmış güncellemeden faydalanacak modeller

Uzatılmış güncelleme desteği, 15 serisinden Realme 15 ve Realme 15 Pro ile 14 serisinden Realme 14T, Realme 14 Pro ve Realme 14 Pro+ modellerini kapsıyor. Bu modeller artık realme GT serisiyle benzer şekilde üç Android işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak. Realme bu modeller için iki Android işletim sistemi güncellemesi ve üç yıl güvenlik güncellemesi sözü verilmişti.

Bu kapsama dahil edilen tüm modeller Android 15 ile piyasaya sürüldü ve artık Android 18'e kadar güncelleme ve 2028'e kadar güvenlik güncellemeleri alacaklar. Ancak bu uzatılmış güncelleme Realme 14x için geçerli değil.

Realme Ürün Pazarlama Müdürü Francis Wong, bu uzatılmış güncelleme politikasının gelecekteki tüm "Number Pro", "Number" ve "Number T" serisi cihazlar için de geçerli olacağını söyledi. P Serisi için ayrıntıların yakında açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Bu yaklaşımın ardından, Realme P3, P3 Pro ve P3 Ultra ile birlikte yakında çıkacak olan Realme P4 serisinin de aynı genişletilmiş güncelleme desteğine sahip olması bekleniyor.

