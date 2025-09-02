Uygun fiyatlı Realme 15T 5G tanıtıldı: Sınıfının en iyisi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, Temmuz ayında Realme 15 5G ve Realme 15 Pro 5G akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Marka bugün, serinin giriş seviyesi modeli olan Realme 15T'yi tanıttı. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında; ailenin diğer üyelerine kıyasla daha küçük ekran, devasa 7000 mAh batarya ve en yeni Dimensity 6000 serisi işlemci yer alıyor. İşte Realme 15T'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

Realme 15T 5G özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme 15T, FHD+ (2372 x 1080) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 4000 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.57 inç düz AMOLED ekrana sahip. Önde 50 megapiksel OmniVision OV50D40 kamera mevcut. Arkada, EIS destekli 50 megapiksel OV50D40 ana kameraya 2 megapiksel monokrom sensör eşlik ediyor.

MediaTek Dimensity 6400 Max işlemciyle gelen Realme 15T, termal grafitli 6050 mm² AirFlow VC soğutma sistemine sahip. IP66/68/69 sertifikasına sahip olmasıyla telefon, toza, suya ve hatta yüksek basınçlı suya dayanıklı. Telefon, 7000mAh bataryaya sahip; sadece 31 dakikada %50 şarj sağlayan 60W hızlı şarjı ile birlikte 10W ters şarjı destekliyor. Cihaz, 7.79 mm inceliğinde ve 181 gr ağırlığında.

Realme 15T, Android 15 ve Realme UI 6.0 arayüzüyle geliyor. Realme, telefonun üç büyük Android sürümü yükseltmesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor.

Realme 15T 5G telefon fiyatı ne kadar?

Realme 15T 5G, 8 GB RAM 128 GB/256GB depolama ve 12 GB RAM 256 GB depolama olmak üzere üç seçenekle geliyor. Cihaz, 5 Eylül’de 20.999 rupi (yaklaşık 240 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB RAM + 128GB: 238 dolar

8GB RAM + 256GB: 261 dolar

12GB RAM + 256GB: 283 dolar

Realme 15T 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.57 inç, 2372x1080 (FHD+), 120Hz, 4000 nit, OLED

: 6.57 inç, 2372x1080 (FHD+), 120Hz, 4000 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 6400 Max

: MediaTek Dimensity 6400 Max Bellek : 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)

: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x) Depolama : 128GB / 256GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB / 256GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.2 (derinlik sensörü)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.2 (derinlik sensörü) Ön kamera: 50MP f/2.4

50MP f/2.4 Batarya : 7000 mAh, 60W hızlı şarj

: 7000 mAh, 60W hızlı şarj Yazılım : Android 15, Realme UI 6.0

: Android 15, Realme UI 6.0 Bağlantı : 5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, USB Type-C 2.0

: 5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, USB Type-C 2.0 Boyut ve ağırlık: 158.36 x 75.19 x 7.79mm, 181g

