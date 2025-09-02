Giriş
    Uygun fiyatlı Realme 15T 5G tanıtıldı: Sınıfının en iyisi

    Realme 15 5G telefon tanıtıldı. Serinin yeni üyesi, güçlü bataryası, hafif tasarımı, segmentinin en iyi kamerası, dokulu mat arka tasarımıyla öne çıkarılıyor.   

    Realme 15T 5G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, Temmuz ayında Realme 15 5G ve Realme 15 Pro 5G akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Marka bugün, serinin giriş seviyesi modeli olan Realme 15T'yi tanıttı. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında; ailenin diğer üyelerine kıyasla daha küçük ekran, devasa 7000 mAh batarya ve en yeni Dimensity 6000 serisi işlemci yer alıyor. İşte Realme 15T'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

    Realme 15T 5G özellikleri ile neler sunuyor?

    realme 15t batarya, kamera, işlemci, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme 15T, FHD+ (2372 x 1080) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 4000 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.57 inç düz AMOLED ekrana sahip. Önde 50 megapiksel OmniVision OV50D40 kamera mevcut. Arkada, EIS destekli 50 megapiksel OV50D40 ana kameraya 2 megapiksel monokrom sensör eşlik ediyor.

    MediaTek Dimensity 6400 Max işlemciyle gelen Realme 15T, termal grafitli 6050 mm² AirFlow VC soğutma sistemine sahip. IP66/68/69 sertifikasına sahip olmasıyla telefon, toza, suya ve hatta yüksek basınçlı suya dayanıklı. Telefon, 7000mAh bataryaya sahip; sadece 31 dakikada %50 şarj sağlayan 60W hızlı şarjı ile birlikte 10W ters şarjı destekliyor. Cihaz, 7.79 mm inceliğinde ve 181 gr ağırlığında.

    Realme 15T, Android 15 ve Realme UI 6.0 arayüzüyle geliyor. Realme, telefonun üç büyük Android sürümü yükseltmesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor.

    Realme 15T 5G telefon fiyatı ne kadar?

    Realme 15T 5G, 8 GB RAM 128 GB/256GB depolama ve 12 GB RAM 256 GB depolama olmak üzere üç seçenekle geliyor. Cihaz, 5 Eylül’de 20.999 rupi (yaklaşık 240 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8GB RAM + 128GB: 238 dolar
    • 8GB RAM + 256GB: 261 dolar
    • 12GB RAM + 256GB: 283 dolar

    Realme 15T 5G özellikleri

    Realme 15T 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.57 inç, 2372x1080 (FHD+), 120Hz, 4000 nit, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 Max
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB / 256GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.2 (derinlik sensörü)
    • Ön kamera: 50MP f/2.4
    • Batarya: 7000 mAh, 60W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, Realme UI 6.0
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, USB Type-C 2.0
    • Boyut ve ağırlık: 158.36 x 75.19 x 7.79mm, 181g
    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

