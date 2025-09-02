Uygun fiyatlı Realme 15T 5G tanıtıldı: Sınıfının en iyisi

Realme 15T 5G özellikleri ile neler sunuyor?
MediaTek Dimensity 6400 Max işlemciyle gelen Realme 15T, termal grafitli 6050 mm² AirFlow VC soğutma sistemine sahip. IP66/68/69 sertifikasına sahip olmasıyla telefon, toza, suya ve hatta yüksek basınçlı suya dayanıklı. Telefon, 7000mAh bataryaya sahip; sadece 31 dakikada %50 şarj sağlayan 60W hızlı şarjı ile birlikte 10W ters şarjı destekliyor. Cihaz, 7.79 mm inceliğinde ve 181 gr ağırlığında.
Realme 15T, Android 15 ve Realme UI 6.0 arayüzüyle geliyor. Realme, telefonun üç büyük Android sürümü yükseltmesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor.
Realme 15T 5G telefon fiyatı ne kadar?
Realme 15T 5G, 8 GB RAM 128 GB/256GB depolama ve 12 GB RAM 256 GB depolama olmak üzere üç seçenekle geliyor. Cihaz, 5 Eylül’de 20.999 rupi (yaklaşık 240 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8GB RAM + 128GB: 238 dolar
- 8GB RAM + 256GB: 261 dolar
- 12GB RAM + 256GB: 283 dolar
Realme 15T 5G özellikleri
- Ekran: 6.57 inç, 2372x1080 (FHD+), 120Hz, 4000 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 Max
- Bellek: 8GB / 12GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB / 256GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.2 (derinlik sensörü)
- Ön kamera: 50MP f/2.4
- Batarya: 7000 mAh, 60W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, Realme UI 6.0
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, USB Type-C 2.0
- Boyut ve ağırlık: 158.36 x 75.19 x 7.79mm, 181g
