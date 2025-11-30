Realme 16 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme 16 serisiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Realme 16 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıkarken, seriye Realme 16 Pro+ isimli bir modelin de dahil olacağı belli oldu. RMX5131 model numarasını taşıyan cihazın RAM ve depolama seçenekleri ile renk alternatifleri de şimdiden ortaya çıkmış durumda.

Sızıntıya göre Realme 16 Pro+ 5G, Hindistan’da Master Grey, Master Gold ve Camellia Pink renkleriyle satışa çıkacak. Sunulacak bellek seçenekleri ise 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 12GB+512GB olacak. Şirket henüz cihazı resmi olarak göstermese de, Realme 16 Pro+’ın 16 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor

Realme 16 Pro’nun tasarımı ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Realme 16 Pro, Çin’in TENAA veri tabanında görünmüştü. İlk listeleme teknik özellikleri ortaya koymuş ancak görseller yer almamıştı. Güncellenen kayıt artık cihazın fotoğraflarını da içeriyor ve düz bir ekran ile yuvarlatılmış köşelere sahip kare bir kamera adasını doğruluyor. Kmera adasında üç lens ve bir LED flaş yer aldığı görülse de, TENAA teknik verileri cihazda aslında iki arka kamera bulunduğunu belirtiyor.

Realme 16 Pro, 162.6 x 77.6 x 7.75 mm ölçülerinde ve 192 gr ağırlığında olacak. Telefon, 2772 x 1272 piksel çözünürlük sunan 6.78 inç büyüklüğünde bir OLED ekranla gelecek ve muhtemelen 144Hz yenileme hızını destekleyecek. Arka tarafta 200 MP ana kamera ve 8 MP yardımcı kamera yer alırken, önde 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile gelecek olan cihaz, 2.5 GHz hızında çalışan bir işlemciden gücünü alacak. İşlemcinin modeli ise henüz belli değil. Depolama seçenekleri 128GB’tan 1TB’a kadar, RAM seçenekleri ise bölgeye göre 8GB ile 16GB arasında değişiyor. Ayrıca 7.000 mAh batarya, 80W hızlı şarj desteği, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucusu ve kızılötesi bağlantısının da yer alacağı belirtiliyor.

