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Oynat Realme'nin yeni modeli Realme 17 Ultra'nın merak edilen teknik özellikleri sızdırıldı. Cihaz; 185 Hertz OLED ekranı, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi ve 200 megapiksel ana kamerasıyla öne çıkıyor. Modelin en sıra dışı detayları ise dahili aktif soğutma fanı ve 100 Watt hızlı şarjlı 9.000 miliamperlik devasa bataryası. Bu bileşenler, uzun süreli yüksek performans hedeflenerek tasarlanmış. Telefonun yalnızca uluslararası pazarlarda satışa sunulacağı iddia ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Realme 17 Ultra'nın teknik özelliklerini ortaya koyduğu iddia edilen yeni bir paylaşım internette ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Realme, numaralı akıllı telefon serisine dahili aktif soğutma fanı ekleyerek oyun telefonlarında daha sık karşılaşılan bir donanımı farklı bir ürün kategorisine taşıyabilir. Henüz şirket tarafından doğrulanmayan özellikler ise modelin özellikle uzun süreli performans gerektiren kullanım senaryolarına odaklanabileceğini gösteriyor.

İşte Realme 17 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Sızıntılara göre cihazın ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde düz OLED ekran bulunacağı iddia ediliyor. 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacağı belirtilen panel, özellikle hareketli görüntülerde daha akıcı bir deneyim sağlamayı hedefliyor. Paylaşım, metal çerçeveli bir tasarıma da işaret ediliyor. Ancak cihazın dış görünümünden daha fazla dikkat çeken unsur, gövdeye yerleştirileceği belirtilen fiziksel soğutma fanı. RGB aydınlatma efektleriyle birlikte çalışacağı söylenen bu sistem, akıllı telefonlarda giderek daha fazla önem kazanan ısı yönetimi konusunu yeniden gündeme getiriyor.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alacağı belirtilen cihazın kamera tarafında ise Realme 17 Ultra'nın 200 MP çözünürlüğünde Samsung HP5 ana sensör kullanacağı iddia ediliyor. 1/1.56 inç boyutundaki sensöre 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP JN5 periskop telefoto kameranın eşlik edeceği belirtiliyor. Ön tarafta da 50 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.

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Enerji tarafında öne çıkan özellik ise 9.000 mAh kapasiteli batarya. 100W hızlı şarj desteğiyle geleceği tahmin edilen bu batarya, günümüzde birçok amiral gemisi telefonda karşılaşılan kapasitenin oldukça üzerine çıkıyor. Özellikle yüksek yenileme hızlı ekran ve aktif soğutma fanı gibi enerji tüketimini artırabilecek bileşenler düşünüldüğünde, batarya kapasitesinin artırılması anlamlı bir tercih olabilir.

Son olarak sızıntıda yer alan dikkat çekici bir diğer iddia ise telefonun satış stratejisiyle ilgili. Realme 17 Ultra'nın Çin pazarında piyasaya sürülmek yerine yalnızca uluslararası pazarlara yönelik hazırlanabileceği öne sürülüyor. Bu durum, Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Realme 17 Pro ile Ultra modelinin birbirinden farklı donanım ve pazar konumlandırmasına sahip olabileceğine işaret ediyor.

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