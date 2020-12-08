realme 7, oyun tutkunları için özel olarak geliştirildi

Mobil oyunlar için yüksek performans sunacak şekilde tasarlanan realme 7, Helio G95'i ilk kullanan akıllı telefon olurken, Antutu'da da 300.000 puana ulaşarak başarılı bir performansa imza attı. Dikkat çekici özelliklere sahip realme 7, yüksek performans için 90Hz Ultra Akıcı Ekran, 30W Dart Şarj, 5000 mAh büyük pil ve güçlü işlemciyi bir arada sunuyor. Sony 64MP Geniş Açılı Dört Kamera kurulumuna da sahip olan telefon üstün oyun deneyiminin yanı sıra üst düzey fotoğraf performansı ile de dikkat çekiyor.

Sadece 26 dakikada yüzde 50 şarj oluyor

6,5 inç FHD+ Ultra Akıcı ekrana, 90 Hz ekran tazeleme hızına ve yüzde 90,5 ekran/gövde oranı sahip olan realme 7, güçlü Helio G95 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olarak oyunseverleri tatmin edecek bir performans sergiliyor. Oyun tutkunlarının bir diğer vazgeçilmezi olan yüksek pil kapasitesi ve hızlı şarj özelliği ile de göz dolduran realme 7, 5000mAh büyük pili ile uzun kullanım ömrü sunarak düşük pil kaygısını ortadan kaldırıyor. 30W Dart Şarj, telefonun 26 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşmasını sağlarken hem güvenlik hem de verimliliği bir arada sunuyor.

Sony 64MP Ultra Geniş Açılı Dörtlü Kamera ile üstün fotoğraf deneyimi

İlginizi Çekebilir

Kasım’da realme fırsatları başkadır

Bulunduğu fiyat segmentinde fark yaratan kamera donanımına sahip olan realme 7, üstün fotoğraf deneyimi sunmak için Sony 64MP Geniş Açılı Dört Kamera setini kullanıyor. 64MP ana kamera, 6944x9248 boyutlarında yüksek çözünürlüklü fotoğraflara olanak tanıyan Sony IMX882, f/1.8 diyafram ve sektör lideri 1/1.73 oranıyla birlikte geliyor.

realme 7, ayrıca Yıldız, Tripod, Portre, Panorama ve diğer modları da destekliyor. Benzersiz gece manzarası fotoğrafları çekilebilmesini sağlayan en popüler gece filtrelerini de içeriyor. Kamera kurulumundaki 8MP Ultra Geniş Açılı lens 119° görüş açısı ve f/2.3 diyaframa sahip. Ayrıca f/2.4 geniş diyafram açıklığına sahip 4 cm özel makro lens sayesinde yakın nesnelerin en kaliteli şekilde çekilmesine de olanak tanıyor.

Ayrıntılı bilgi için: Erkan Yılmaz – MSLGROUP

0532 556 27 93 – erkan.yilmaz@mslgroup.com

realme Hakkında

Mayıs 2018'de Sky Li ve Madhav Sheth tarafından akıllı telefon sektöründe zengin deneyime sahip genç bir ekiple kurulan realme, en iyi tasarım ve performansa sahip yüksek kaliteli akıllı telefonlar sağlamada uzmanlaşmış bir teknoloji markasıdır. realme, “Sıçramaya Cesaret Et” deneyimi ile kendini güçlü performans, şık tasarım, endüstri lideri nitelikler sunmaya ve teknoloji ürünlerinin tüm olanaklarını keşfetmeye keşfetmeye adamıştır. Counterpoint'e göre, realme 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel pazarda en iyi 7. akıllı telefon markası olarak yerini koruyor. Dünya genelinde Çin, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Ortadoğu ve Afrika dahil olmak üzere 61 pazarda faaliyet gösteren şirketin 50 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Daha fazla bilgi için www.realme.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.