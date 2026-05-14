    Realme Buds Air 8 Pro ve Watch S5'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Realme, teknolojik aksesuar yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni kablosuz kulaklığı Buds Air 8 Pro ve akıllı saati Watch S5'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

    Realme kısa süre önce Hindistan’da 22 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte Realme 16T 5G modelini tanıtacağını doğrulamıştı. Şirket şimdi ise aynı etkinlikte yeni kablosuz kulaklık ve akıllı saat modellerinin de sahne alacağını açıkladı. Tanıtılması beklenen Realme Buds Air 8 Pro ve Realme Watch S5, markanın ses, fitness ve cihazlar arası bağlantı odaklı ekosistem ürün yelpazesini genişletecek.

    Realme Buds Air 8 Pro neler sunacak?

    Realme Buds Air 8 Pro, daha güçlü gürültü engelleme ve gelişmiş ses deneyimi isteyen kullanıcıları hedefliyor. Kulaklıkta, ortam gürültüsüne göre otomatik ayarlanabilen 55dB seviyesine kadar Ultra Derin Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği bulunacak. 

    Şirket ayrıca Buds Air 8 Pro’nun çift DAC sürücü yapısıyla geleceğini doğruladı. Realme’ye göre bu yapı, daha güçlü bas performansı, daha net vokaller ve hem müzik hem de oyun deneyiminde daha yüksek ses detayları sunacak. Kulaklıkta ayrıca kalabalık ortamlarda görüşme kalitesini artırmayı hedefleyen yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi de yer alacak.

    Buds Air 8 Pro’nun, Realme ekosistemindeki akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlarla daha hızlı eşleşme ve akıllı bağlantı özellikleri sunması bekleniyor.

    Realme Watch S5 neler sunacak?

    Kulaklığın yanı sıra şirket, Realme Watch S5 modelini de tanıtacak. Aktif yaşam tarzını hedefleyen akıllı saat, 110’dan fazla spor modu desteğiyle farklı egzersiz ve fiziksel aktiviteleri takip edebilecek.

    Watch S5’in en dikkat çekici yönlerinden biri ise tek şarjla 20 güne kadar kullanım süresi sunacak olması. Bu sayede cihaz, uzun pil ömrü isteyen kullanıcıları hedef alacak. Akıllı saatin ayrıca günlük sağlık takibi ve fitness odaklı çeşitli izleme özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

