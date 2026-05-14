Realme Buds Air 8 Pro ve Watch S5'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Realme Buds Air 8 Pro neler sunacak?
Realme Buds Air 8 Pro, daha güçlü gürültü engelleme ve gelişmiş ses deneyimi isteyen kullanıcıları hedefliyor. Kulaklıkta, ortam gürültüsüne göre otomatik ayarlanabilen 55dB seviyesine kadar Ultra Derin Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği bulunacak.
Şirket ayrıca Buds Air 8 Pro’nun çift DAC sürücü yapısıyla geleceğini doğruladı. Realme’ye göre bu yapı, daha güçlü bas performansı, daha net vokaller ve hem müzik hem de oyun deneyiminde daha yüksek ses detayları sunacak. Kulaklıkta ayrıca kalabalık ortamlarda görüşme kalitesini artırmayı hedefleyen yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi de yer alacak.
Buds Air 8 Pro’nun, Realme ekosistemindeki akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlarla daha hızlı eşleşme ve akıllı bağlantı özellikleri sunması bekleniyor.
Realme Watch S5 neler sunacak?
Watch S5’in en dikkat çekici yönlerinden biri ise tek şarjla 20 güne kadar kullanım süresi sunacak olması. Bu sayede cihaz, uzun pil ömrü isteyen kullanıcıları hedef alacak. Akıllı saatin ayrıca günlük sağlık takibi ve fitness odaklı çeşitli izleme özellikleriyle gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.