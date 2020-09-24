realme, Buds Air Neo ve Watch ile Türkiye’de

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, trend belirleyen akıllı yaşam yaratmak için “1 + 4 + N” ürün stratejisi kapsamında akıllı telefonun yanı sıra akıllı TV, akıllı kulaklık, akıllı saat ve akıllı hoparlör olmak üzere 4 ana kategoride yüksek kaliteli AIoT ürünlerini giderek yaygınlaştırıyor. Türkiye’de de akıllı telefonları tamamlayan ürünleri ile ekosistemini hızla genişletmeye başlayan şirket, ilk akıllı saati realme Watch'u kullanıcıların beğenisine sundu. Çok yönlü tasarımı ve kusursuz detayları ile ofisten spor salonuna, hatta şık davetlere kadar, her ortamda kullanıcıların giyimini tamamlayan şık aksesuarı olarak dikkat çeken realme Watch, kullanıcıların yüksek performanslı, şık görünümlü sağlık asistanı olacak.

realme Watch’ın 3,5 cm geniş renkli dokunmatik ekranı ve 12 dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç geniş renkli dokunmatik ekranı, 320 * 320 piksel ve 323'e kadar PPI’a yüksek çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın parlaklığı 380 nite çıkabiliyor. Dokunmatik ekranıyla kullanıcılara zahmetsizce kontrol olanağı veren saat, yüksek kalite ve canlı renklerle bulunduğu fiyat kategorisinde en iyi görsel deneyimi sunuyor.

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12 dahili saat yüzü bulunan saate, OTA güncellemelerini takip ederek 100'ün üzerinde saat yüzü indirilebiliyor. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Saatin kayışı, tek tuşla hızlı bir şekilde ayrılarak değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse piyasada herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.

Şık tasarıma sahip sağlık asistanı

Kullanıcıların adeta sağlık asistanı olan realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7x24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcıyı yaşamını iyileştirmeye teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor.

AIoT'nin akıllı merkezi

realme, 2020 yılında Türkiye’de ve önümüzdeki dönemde de de“dünyanın en hızlı büyüyen AIoT markası” olmayı ve kişisel, ev ve seyahat deneyimleri etrafında kullanıcılara 3’ü 1 arada akıllı yaşam sunmak için realme Link uygulaması ve akıllı TV, akıllı saat, akıllı kulaklık ve akıllı hoparlörler olmak üzere 4 temel akıllı ürün ailesi ile “realme UNI Smart AIoT”yi oluşturmayı hedefliyor. realme Watch’ın pazara sunulması, aynı zamanda realme’nin bu alandaki yayılımını hızlandıran önemli bir adım. realme Link uygulaması ile aynı zamanda akıllı yaşamın merkezine dönüşen saat, kullanıcıların çeşitli realme AIoT ürünlerini yönetmelerine de yardımcı oluyor. Uygulama aracılığıyla evdeki hava temizleyiciyi açmak, baş ucu lambasını kapatmak, sonraki şarkıyı çalmak için akıllı kulaklığı kontrol etmek mümkün oluyor.

realme Watch, Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada kanallarında kullanıcıları ile buluşacak. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 599 TL olarak belirlendi.

Uygun fiyatlı Buds Air Neo dakullanıcıların yeni kulaklık tercihi olacak

Öte yandan realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Neo’yu da kullanıcıların beğenisine sundu. realme Buds Air Neo, R1 bağlantı ve güç yongası ile verimlilik sağlıyor. Telefon ile kulaklık arasında hızlı ve istikrarlı bir bağlantı oluşturan yeni nesil çift kanallı iletim teknolojisini kullanan R1 Gerçek Kablosuz Çip, kullanıcılara olağanüstü bir gerçek kablosuz deneyim sunuyor. Kulak içi uyumu optimize etmek ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için yeniden tasarlanan Buds Air Neo’nun tek bir kulaklığı 4,1 gram yani sadece tek bir kağıt sayfası ağırlığında. Hafifliği ile kulaklık, kulllanıcılara kulakta varlığını adeta unutturuyor.

13 mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Kullanıcı, kulaklığın dış dokunmatik yüzeyi ile şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, realme Link uygulaması sayesinde de kulaklığını telefon üzerinden kontrol edebiliyor. Düşük gecikme sunması Buds Air Neo’yu oyuncular için ilgi çekici bir kulaklık haline getiriyor. Gecikmeleri yüzde 51 oranında azaltan 119.2 ms süper düşük gecikme modu da dokunmatik alan üzerinden açılıp kapatılabiliyor.

Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, kılıf ile birlikte toplamda 17 saate çıkıyor. Bluetooth 5.0 ile 10 metreye kadar bağlı kalabilen kulaklık, Google Fast Pair Service ile akıcı bir şekilde eşleşebiliyor. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Fiyatı 399 TL olarak belirlenen realme Buds Air Neo Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada kanallarında kullanıcıları ile buluşacak.

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