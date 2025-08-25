Realme'nin devasa bataryalı telefonu ortaya çıktı: Tek şarjla 5 gün dayanacak!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadarki en büyük pil kapasitesine sahip Realme akıllı telefon, 27 Ağustos’ta tanıtılacak. Telefonun 10000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı yönünde söylentiler vardı ancak resmi tanıtım görselinin yayınlanmasıyla birlikte bataryanın daha güçlü olduğu ortaya çıktı.

Xiaomi 15T Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 7 sa. önce eklendi

15.000 mAh batarya

Adı henüz belli olmayan Realme akıllı telefon, devasa 15.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Markanın bu yıl piyasaya sürdüğü birçok telefonun 7000 mAh seviyesinde bataryaya sahip olduğu düşünüldüğünde bu, önemli bir yükseltme. Daha da önemlisi büyük bataryalı sağlam telefon modellerinin aksine Realme’nin telefonu alışılmadık derecede kalın görünmüyor. Batarya, 80W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.

27 Ağustos'ta tanıtılacak

Delik çentikli düz ekran, çift arka kamera kurulumuyla gelen telefon, Realme’nin iddiasına göre tek şarjla 5 gün dayanabilecek, 18 saat video kaydı yapabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: