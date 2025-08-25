Realme'nin devasa bataryalı telefonu ortaya çıktı: Tek şarjla 5 gün dayanacak!

15.000 mAh batarya
Adı henüz belli olmayan Realme akıllı telefon, devasa 15.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Markanın bu yıl piyasaya sürdüğü birçok telefonun 7000 mAh seviyesinde bataryaya sahip olduğu düşünüldüğünde bu, önemli bir yükseltme. Daha da önemlisi büyük bataryalı sağlam telefon modellerinin aksine Realme’nin telefonu alışılmadık derecede kalın görünmüyor. Batarya, 80W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.
27 Ağustos'ta tanıtılacak
Delik çentikli düz ekran, çift arka kamera kurulumuyla gelen telefon, Realme'nin iddiasına göre tek şarjla 5 gün dayanabilecek, 18 saat video kaydı yapabilecek.