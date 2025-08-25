Giriş
    Realme'nin devasa bataryalı telefonu ortaya çıktı: Tek şarjla 5 gün dayanacak!

    Realme, 27 Ağustos'ta büyük batarya kapasitesine sahip akıllı telefonunu tanıtacak. Tek şarjla 5 gün dayanabilecek yeni modelin tanıtım görseli lansman öncesinde paylaşıldı.

    realme 15000 mah bataryalı akıllı telefon Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadarki en büyük pil kapasitesine sahip Realme akıllı telefon, 27 Ağustos’ta tanıtılacak. Telefonun 10000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı yönünde söylentiler vardı ancak resmi tanıtım görselinin yayınlanmasıyla birlikte bataryanın daha güçlü olduğu ortaya çıktı.

    15.000 mAh batarya

    Adı henüz belli olmayan Realme akıllı telefon, devasa 15.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Markanın bu yıl piyasaya sürdüğü birçok telefonun 7000 mAh seviyesinde bataryaya sahip olduğu düşünüldüğünde bu, önemli bir yükseltme. Daha da önemlisi büyük bataryalı sağlam telefon modellerinin aksine Realme’nin telefonu alışılmadık derecede kalın görünmüyor. Batarya, 80W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.

    27 Ağustos'ta tanıtılacak

    Delik çentikli düz ekran, çift arka kamera kurulumuyla gelen telefon, Realme’nin iddiasına göre tek şarjla 5 gün dayanabilecek, 18 saat video kaydı yapabilecek.

    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

