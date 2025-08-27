Realme, powerbank olarak ta kullanılabilecek "konsept" telefonunu tanıttı

Realme, Çin'deki 828 Fan Festivali sırasında iki yeni konsept telefon tanıttı. İlki; tek şarjla beş güne kadar kullanım ömrü sunduğu iddia edilen 15.000 mAh bataryaya sahip akıllı telefon. İkincisi ise; 10.000 mAh bataryaya sahip ve dahili soğutma fanı ve termoelektrik soğutucuyla geliyor. Realme, bu soğutucunun sıcaklığı 6°C'ye kadar düşürebildiğini iddia ediyor.
Dünyanın ilk %100 silikon anot bataryasına sahip telefonu
Realme, konsept telefonun 50 saatin üzerinde video oynatma, 18 saatin üzerinde video kaydı ve 30 saat oyun oynama süresi sunduğunu iddia ediyor. Devasa pil kapasitesine rağmen telefon 8.89 mm kalınlığında. Realme, bataryanın da 6.48 mm boyutunda olduğunu ve cihazın ters şarj özelliğinin yanı sıra powerbank olarak da kullanılabileceğini söylüyor.
Telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor. 6,7 inç ekrana sahip ve Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çalışıyor.
Dünyanın ilk klimalı telefonu: Realme Chill Fan
Her iki telefon da Realme'nin Ar-Ge yeteneklerini sergilemek için tasarlanmış konsept cihazlar ve piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: