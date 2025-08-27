Giriş
    Realme, powerbank olarak ta kullanılabilecek "konsept" telefonunu tanıttı

    Realme, nispeten ince akıllı telefona 15.000 mAh batarya sığdırarak modern pil teknolojisiyle neler yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Konsept telefonun seri üretime girip girmeyeceği belirsiz.

    Realme, Çin'deki 828 Fan Festivali sırasında iki yeni konsept telefon tanıttı. İlki; tek şarjla beş güne kadar kullanım ömrü sunduğu iddia edilen 15.000 mAh bataryaya sahip akıllı telefon. İkincisi ise; 10.000 mAh bataryaya sahip ve dahili soğutma fanı ve termoelektrik soğutucuyla geliyor. Realme, bu soğutucunun sıcaklığı 6°C'ye kadar düşürebildiğini iddia ediyor.

    Dünyanın ilk %100 silikon anot bataryasına sahip telefonu

    Realme 15.000 mAh bataryalı akıllı telefon Tam Boyutta Gör
    Realme’nin 15000 bataryalı akıllı telefon modeli, %100 silikon anot pil tasarımına sahip. Şirket, bunun geleneksel Si-C pillerden 4 kat daha fazla olduğunu iddia ediyor. Batarya, 1.200 Wh/L gibi muazzam bir enerji yoğunluğuna sahip; bu da telefonun daha önce görülmemiş çalışma sürelerine ulaşılmasına yardımcı oluyor. Realme, katı elektrolitlere geçerken pil paketleme sürecini optimize etmiş, anakart bileşenlerini de yeniden tasarlamış.

    Realme, konsept telefonun 50 saatin üzerinde video oynatma, 18 saatin üzerinde video kaydı ve 30 saat oyun oynama süresi sunduğunu iddia ediyor. Devasa pil kapasitesine rağmen telefon 8.89 mm kalınlığında. Realme, bataryanın da 6.48 mm boyutunda olduğunu ve cihazın ters şarj özelliğinin yanı sıra powerbank olarak da kullanılabileceğini söylüyor.

    Telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor. 6,7 ​​inç ekrana sahip ve Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çalışıyor.

    Dünyanın ilk klimalı telefonu: Realme Chill Fan

    Realme Chill Fan klimalı telefon Tam Boyutta Gör
    Realme’nin diğer ilgi çekici telefonu “Chill Fan”, 7.700 mm² büyük buhar odası, ısı dağılımı için dönen bir fan ve termoelektrik soğutucu dahil olmak üzere üç soğutma yöntemi sunuyor. İkincisi telefona entegre edilmiş. Birleştirilmiş soğutma yöntemleri, cihazın çalışma sıcaklığını 6°C'ye kadar düşürürken 20'den fazla popüler oyunda maksimum FPS elde etmesine yardımcı oluyor. Telefon, tasarım olarak Realme GT7 serisine benziyor ve soğudukça rengi beyazdan maviye dönen Realme IseSense Ultra arka panele sahip.

    Her iki telefon da Realme'nin Ar-Ge yeteneklerini sergilemek için tasarlanmış konsept cihazlar ve piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsiz.

