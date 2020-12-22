realme’den ödüllü oyun: Monster Party

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, fanları için özel hazırladığı Monster Party isimli oyunla hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor. realme akıllı telefon alışverişlerinde geçerli indirim imkanları sunan oyun https://realmemonsters.com/ adresinden Instagram veya Facebook hesapları ile giriş yapılarak 27 Aralık’a kadar oynanabilecek.

realme telefonlarının özelliklerini doğru bilmeye ve hafızaya dayalı oyunda en başarılı isimlere hepsiburada.com’da geçerli olan tek kullanımlık indirim kuponları hediye ediliyor. Oyunda derece yapanların kazanacağı 50 ve 100 TL’lik indirim kuponları 31 Aralık 2020 tarihine kadar sadece realme akıllı telefon alışverişlerinde geçerli olacak.

realme modellerinin sahip olduğu işlemci, kamera, ekran ve şarj özelliklerini temsil eden karakterlerin olduğu Monster Party’de oyuncular hem hafızalarını tazeleyecek hem de realme’yi daha yakından tanıyacak.

Ayrıntılı bilgi için: Erkan Yılmaz – MSLGROUP

0532 556 27 93 – erkan.yilmaz@mslgroup.com

realme Hakkında

Mayıs 2018'de Sky Li ve Madhav Sheth tarafından akıllı telefon sektöründe zengin deneyime sahip genç bir ekiple kurulan realme, en iyi tasarım ve performansa sahip yüksek kaliteli akıllı telefonlar sağlamada uzmanlaşmış bir teknoloji markasıdır. realme, “Sıçramaya Cesaret Et” deneyimi ile kendini güçlü performans, şık tasarım, endüstri lideri nitelikler sunmaya ve teknoloji ürünlerinin tüm olanaklarını keşfetmeye keşfetmeye adamıştır. Counterpoint'e göre, realme 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel pazarda en iyi 7. akıllı telefon markası olarak yerini koruyor. Dünya genelinde Çin, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Ortadoğu ve Afrika dahil olmak üzere 61 pazarda faaliyet gösteren şirketin 50 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Daha fazla bilgi için www.realme.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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