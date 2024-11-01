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    Realme GT 7 Pro’nun su altı çekim örnekleri, fotoğraf meraklılarının ilgisini çekebilir

    Son zamanların en çok konuşulan akıllı telefon modellerinden biri olan Realme GT 7 Pro, şimdi de su altı çekimleri ile gündemde. Paylaşılan görüntüler, cihazın bu konuda iddialı olduğunu gösteriyor.

    Realme GT 7 Pro’nun su altı çekim örnekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Realme GT 7 Pro’nun güçlü kamera özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Realme Küresel Pazarlama Başkanı Xu Qi Chase, cihazın yenilikçi çoklu yansıma yapısına sahip olduğunu açıkladı. Bu teknoloji sayesinde periskop mekanizmasının kalınlığı önemli ölçüde azaltılmış durumda. Ayrıca cihaz, geliştirilen bir yapay zeka destekli süper çözünürlük algoritması ile birlikte 73 mm’ye yükseltilmiş odak uzunluğu sunuyor, bu da fotoğraf performansını daha da etkileyici hale getiriyor.

    GT 7 Pro, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ile donatılmış olup 3x optik yakınlaştırma, 6x kayıpsız yakınlaştırma ve 120x dijital yakınlaştırma özelliklerini destekliyor. Cihazın su altında fotoğraf çekimi yapabilme özelliği de mevcut, çünkü IP68/IP69 derecesinde suya dayanıklılık sunuyor. Realme bu modda çekilen örnek fotoğrafları paylaşarak cihazın performansını gözler önüne serdi. GT 7 Pro’nun arka kamera kurulumu, 50 megapiksel OIS destekli Sony IMX906 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşuyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında, düşük güç tüketimi sunan özel yapım bir Samsung OLED panel de bulunuyor. 6.78 inç boyutundaki ekran, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6.000 nit’e kadar tepe parlaklığı sunarak üstün bir görsel deneyim sağlıyor. GT 7 Pro, Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip ve 6.500 mAh silikon-karbon anot teknolojisine dayanan bataryasıyla 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile kutudan çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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