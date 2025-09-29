Giriş
    Realme GT 8 Pro, değiştirilebilir kamera modülüne sahip olacak

    Realme, yeni amiral gemisi Realme GT 8 Pro'da kamera tasarımında farklı bir yaklaşıma giderek, değiştirilebilir kamera modülüne yer verecek. İşte detaylar...   

    Realme GT 8 Pro, değiştirilebilir kamera modülüne sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde, Realme GT 8 Pro’nun bir robotun yüzünü andıran ilginç bir kamera adası tasarımıyla geleceği ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntı ise, şirketin kamera tasarımında farklı bir yaklaşıma giderek, değiştirilebilir kamera modülüne yer vereceğini ortaya koyuyor.

    Paylaşılan tanıtım göreseline göre GT 8 Pro’da çıkarılabilir bir kamera modülü bulunacak. Kullanıcılar bu modülü istedikleri tarzdaki modüllerle değiştirebilecek. Görselde üç farklı tasarım yer alıyor: robot yüzüne benzeyen bir tasarım, yuvarlak ve kare tasarım.

    Realme GT 8 Pro, değiştirilebilir kamera modülüne sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel yuvarlak ya da dikdörtgen kamera çerçevelerinin ötesine geçerek kullanıcılara cihazlarının görünümünü şekillendirme imkanı sunacak. Tasarımdaki bu farklılığın yanında, telefona 200 MP periskop telefoto kamera da eklenecek. Bu sensör “Ultra Eye” adıyla tanıtılıyor. Diğer kameralar hakkında ise henüz bilgi bulunmuyor.

    Realme GT 8 Pro beklenen özellikler

    Çeşitli raporlara göre Realme GT 8 Pro, BOE ile birlikte geliştirilen 2K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla çıkış yapacak. Q10+ malzemesi sayesinde daha yüksek parlaklık ve göz koruması sunacak bu ekran, 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

    Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti bulunacak. Bunun yanında Realme’nin özel geliştirdiği R1 ekran çipi de yer alacak. Şirket bu yapıyı “çift çip” olarak tanımlıyor ve özellikle oyun performansı ile görsel deneyimi güçlendirmeyi hedefliyor.

    Pil tarafında ise 7.000 mAh’nin üzerinde kapasiteli batarya ve 120W hızlı kablolu şarjın yer alması bekleniyor. Ayrıca stereo hoparlörler, X eksenli lineer motor ve 3D ultrasonik parmak izi okuyucu da cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alacak. Telefonun Ekim ayında Çin’de tanıtılması planlanıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 6 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

