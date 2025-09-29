Realme GT 8 Pro, değiştirilebilir kamera modülüne sahip olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde, Realme GT 8 Pro’nun bir robotun yüzünü andıran ilginç bir kamera adası tasarımıyla geleceği ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntı ise, şirketin kamera tasarımında farklı bir yaklaşıma giderek, değiştirilebilir kamera modülüne yer vereceğini ortaya koyuyor.

Paylaşılan tanıtım göreseline göre GT 8 Pro’da çıkarılabilir bir kamera modülü bulunacak. Kullanıcılar bu modülü istedikleri tarzdaki modüllerle değiştirebilecek. Görselde üç farklı tasarım yer alıyor: robot yüzüne benzeyen bir tasarım, yuvarlak ve kare tasarım.

Tam Boyutta Gör Bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel yuvarlak ya da dikdörtgen kamera çerçevelerinin ötesine geçerek kullanıcılara cihazlarının görünümünü şekillendirme imkanı sunacak. Tasarımdaki bu farklılığın yanında, telefona 200 MP periskop telefoto kamera da eklenecek. Bu sensör “Ultra Eye” adıyla tanıtılıyor. Diğer kameralar hakkında ise henüz bilgi bulunmuyor.

Realme GT 8 Pro beklenen özellikler

Çeşitli raporlara göre Realme GT 8 Pro, BOE ile birlikte geliştirilen 2K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla çıkış yapacak. Q10+ malzemesi sayesinde daha yüksek parlaklık ve göz koruması sunacak bu ekran, 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti bulunacak. Bunun yanında Realme’nin özel geliştirdiği R1 ekran çipi de yer alacak. Şirket bu yapıyı “çift çip” olarak tanımlıyor ve özellikle oyun performansı ile görsel deneyimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Pil tarafında ise 7.000 mAh’nin üzerinde kapasiteli batarya ve 120W hızlı kablolu şarjın yer alması bekleniyor. Ayrıca stereo hoparlörler, X eksenli lineer motor ve 3D ultrasonik parmak izi okuyucu da cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alacak. Telefonun Ekim ayında Çin’de tanıtılması planlanıyor.

