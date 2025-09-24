Giriş
    Realme GT 8 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: İddialı geliyor

    Realme GT 8 ve GT 8 Pro, Ekim ayında Çin'de tanıtılacak. Telefonun arka tasarımını gösteren fotoğrafın ardından Pro modelin ekran, batarya ve kamera özellikleri paylaşıldı.

    Realme GT 8 Pro ekran, batarya, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme yöneticisi Derek, Realme GT 8 Pro'nun ekran, batarya ve kamera özelliklerini paylaştı. Realme GT 8 Pro'nun ekran çözünürlüğü 1.5K’dan 2K'ya, yenileme hızı 120Hz'den 144Hz’e, maksimum parlaklık da 6000’den 7000 nit'e çıkarıldı. Kavisli ekran da yerini daha geniş R köşelere sahip düz ekrana bırakıyor.

    2K 144Hz ekran, 7000mAh batarya, 200MP periskop kamera

    Ekranın 1 nit göz koruma modu ve dairesel polarizasyon koruması ile güçlendirildiği belirtildi. Renk doğruluğu da yazılım düzeyinde kalibrasyondan donanım düzeyinde çip kalibrasyonuna yükseltilmiş. Realme, çözünürlüğün yanı sıra, yenileme hızı, tasarım, parlaklık ve göz koruması ve diğer geliştirilen özellikleriyle bu fiyat aralığında en iyi ekrana sahip telefon olduğunu iddia ediyor.

    7000 mAh ile güçlendirilen Realme GT 8 Pro'nun 200 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacağı da onaylandı. Realme’nin Pazarlama İletişim Direktörü Aric Song, kameranın 3x optik yakınlaştırma, 12x kayıpsız yakınlaştırmayı destekleyeceğini açıkladı.

    Realme GT 8 Pro, Qualcomm’un yakında tanıtacağı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini taşıyan ilk telefonlardan biri olacak.

