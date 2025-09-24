Realme GT 8 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: İddialı geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme yöneticisi Derek, Realme GT 8 Pro'nun ekran, batarya ve kamera özelliklerini paylaştı. Realme GT 8 Pro'nun ekran çözünürlüğü 1.5K’dan 2K'ya, yenileme hızı 120Hz'den 144Hz’e, maksimum parlaklık da 6000’den 7000 nit'e çıkarıldı. Kavisli ekran da yerini daha geniş R köşelere sahip düz ekrana bırakıyor.

Realme 15T 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

2K 144Hz ekran, 7000mAh batarya, 200MP periskop kamera

Ekranın 1 nit göz koruma modu ve dairesel polarizasyon koruması ile güçlendirildiği belirtildi. Renk doğruluğu da yazılım düzeyinde kalibrasyondan donanım düzeyinde çip kalibrasyonuna yükseltilmiş. Realme, çözünürlüğün yanı sıra, yenileme hızı, tasarım, parlaklık ve göz koruması ve diğer geliştirilen özellikleriyle bu fiyat aralığında en iyi ekrana sahip telefon olduğunu iddia ediyor.

7000 mAh ile güçlendirilen Realme GT 8 Pro'nun 200 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacağı da onaylandı. Realme’nin Pazarlama İletişim Direktörü Aric Song, kameranın 3x optik yakınlaştırma, 12x kayıpsız yakınlaştırmayı destekleyeceğini açıkladı.

Realme GT 8 Pro, Qualcomm’un yakında tanıtacağı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini taşıyan ilk telefonlardan biri olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme GT 8 Pro iddialı geliyor: İşte resmileşen kilit özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: