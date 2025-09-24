Realme GT 8 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: İddialı geliyor

2K 144Hz ekran, 7000mAh batarya, 200MP periskop kamera
Ekranın 1 nit göz koruma modu ve dairesel polarizasyon koruması ile güçlendirildiği belirtildi. Renk doğruluğu da yazılım düzeyinde kalibrasyondan donanım düzeyinde çip kalibrasyonuna yükseltilmiş. Realme, çözünürlüğün yanı sıra, yenileme hızı, tasarım, parlaklık ve göz koruması ve diğer geliştirilen özellikleriyle bu fiyat aralığında en iyi ekrana sahip telefon olduğunu iddia ediyor.
7000 mAh ile güçlendirilen Realme GT 8 Pro'nun 200 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacağı da onaylandı. Realme’nin Pazarlama İletişim Direktörü Aric Song, kameranın 3x optik yakınlaştırma, 12x kayıpsız yakınlaştırmayı destekleyeceğini açıkladı.
Realme GT 8 Pro, Qualcomm'un yakında tanıtacağı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini taşıyan ilk telefonlardan biri olacak.