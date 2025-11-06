Realme GT 8 Pro'nun değiştirilebilir kamera modülleri tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, geçen ay Çin'de yenilikçi tasarıma sahip amiral gemisi GT 8 Pro'yu duyurdu. Yuvarlaktan kareye, robot stile kadar farklı tarzda kullanım olanağı sağlayan çıkarılabilir lens kapağıyla dikkat çeken Realme GT 8 Pro, yakında küresel olarak tanıtılacak.

Realme GT 8 Pro kamera modülleri

En dikkat çekici özellik, çıkarılıp farklı modellerle değiştirilebilen kamera çıkıntısı. Önceden takılı dairesel modül daha sade görünüm sunarken, aynı zamanda kare modül de elde ediyorsunuz. Dairesel modülü değiştirdiğinizde kare modülün takılabileceği çıkarılamayan robot benzeri bir tasarım ortaya çıkıyor. Çıkarılamayan robot temalı tasarım, metalik kaplamasıyla kontrast oluşturuyor ve hoş görünüyor. Toplamda, kutudan çıktığı haliyle üç farklı modele sahip olabiliyorsunuz. Realme, birinci sınıf kamera modülleri sunarken, teknolojiye daha meraklı kullanıcılar kendi benzersiz 3D baskı tasarımlarını oluşturabilecek.

Realme GT 8 Pro, hafif yuvarlatılmış kenarları ve düz metal çerçevesiyle dikkat çekiyor. Beyaz (fiberglas) ve mavi (deri benzeri geri dönüştürülmüş arka yüzey) renk seçeneğiyle geliyor. Urban Blue kaplama, parmak izine dayanıklı ve tutuşu artıran dokulu yüzeyiyle öne çıkıyor. Bu modelde, geri dönüştürülmüş malzemeler ve çevre dostu boyalar kullanılmış. Arka panelin dokusunun ufak çiziklerden etkilenmediği söyleniyor. Telefon 8.2 mm kalınlığında ve yaklaşık 220 g ağırlığında.





Realme GT 8 Pro onaylanan özellikleri

Realme, GT 8 Pro'nun etkileyici tasarımına ek olarak, küresel sürümün Çin modeliyle aynı temel özelliklere sahip olacağını onayladı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 2K 144Hz ekran, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 7000mAh batarya ve Realme UI 7.0, onaylanan özellikler arasında. Realme, telefonun küresel lansmanının kesin tarihini henüz açıklamadı.

