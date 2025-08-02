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    Realme GT 8 Pro tanıtıma hazır: Snapdragon 8 Gen 4 ve 200MP kamera

    Ekim ayında tanıtılacak olan yeni amiral gemisi Realme GT 8 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve 200 MP periskop kamerasıyla dikkat çekiyor. İşte cihazın beklenen özellikleri:

    Realme GT 8 Pro tanıtıma hazır: Snapdragon 8 Gen 4, 200MP kamera Tam Boyutta Gör
    Realme, Ekim ayında Çin’de tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi GT 8 ile akıllı telefon pazarında büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Serinin en dikkat çekici modeli olan Realme GT 8 Pro, sahip olduğu gelişmiş donanım özellikleriyle üst segment kullanıcıları hedef alacak. Özellikle Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti, 2K düz ekran ve 200 megapiksel periskop kamerasıyla cihaz, hem performans hem de fotoğrafçılıkta iddialı bir profil çiziyor.

    Realme’nin yeni amiral gemisi, kamera ve performans alanında çıtayı yükseltecek

    Tipster Digital Chat Station tarafından paylaşılan son bilgiler, Realme GT 8 Pro’nun Realme’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü telefon olacağını gösteriyor. Paylaşıma göre Realme GT 8 Pro’nun ekran tarafında 6,85 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğe sahip düz OLED panel bulunması bekleniyor. Panelin Samsung üretimi olduğu ve yansıma azaltmak amacıyla AR (Anti-Reflective) kaplamayla güçlendirileceği bildiriliyor. Bu da cihazın açık alanda görünürlüğünü ciddi oranda artırabilir.

    Kamera tarafında ise Realme, çıtayı bir hayli yükseltiyor. Sızıntılara göre cihaz, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto lense sahip büyük bir kamera sensörüyle donatılacak. Bu lens sayesinde uzak mesafeli çekimlerde daha yüksek netlik ve detay elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, gelişmiş görüntü işleme motoru ve stereo hoparlör sistemiyle ses deneyimi de üst seviyeye çıkarılıyor.

    Son olarak donanımsal güvenlikte de iddialı olan GT 8 Pro, 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ve metal çerçevesiyle hem dayanıklılık hem de kullanıcı güvenliği sunmayı amaçlıyor. Ayrıca daha uzun süreli kullanım için yüksek kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. 

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