realme’nin yeni gücü geldi

‘Cesaret Et’ sloganına olan inancıyla gelişmiş teknolojileri popüler hale getirme vizyonununu bir araya getiren realme, Sony 64 MP Dörtlü Kamera kurulumunu lansman dönemine özel 2.999 TL fiyat segmentine getiren ilk akıllı telefon üreticisi oldu. Dikkat çekici özelliklere sahip realme 7, yüksek performans için 90Hz Ultra Akıcı Ekran, 30W Dart Şarj, 5000 mAh büyük pil ve güçlü işlemciyi bir arada sunuyor. realme 7, 12 Kasım tarihinden itibaren sürpriz fiyatıyla hepsiburada ve amazon kanallarında satışta çıkıyor.



Sony 64MP Ultra Geniş Açılı Dörtlü Kamera kurulumuyla daha keskin fotoğraflar çekin



realme, daha fazla gencin fotoğrafçılıktan keyif almasına yardımcı olmak için Sony 64MP Geniş Açılı Dört Kameralı kurulumu lansman dönemine özel 2.999 TL fiyat segmentine getiriyor. 64MP ana kamera, 6944x9248 boyutlarında yüksek çözünürlüklü fotoğraflara olanak tanıyan Sony IMX882, f/1.8 diyafram ve sektör lideri 1/1.73 oranıyla birlikte geliyor.



Cihaz ayrıca Yıldız, Tripod, Portre, Panorama ve diğer modları destekliyor. Ayrıca Siberpunk, Flamingo ve Modern Altın dahil olmak üzere benzersiz gece manzarası fotoğrafları çekilebilmesini sağlayan en popüler gece filtrelerini de içeriyor.



8MP Ultra Geniş Açılı lensin 119° görüş açısı ve f/2.3 diyaframa sahip. Ayrıca f/2.4 geniş diyafram açıklığına sahip 4 cm özel makro lensi, yakın nesnelerin en kaliteli şekilde çekilmesine ve kullanıcıların mikro dünyanın cazibesine kapılmasına yardımcı oluyor. Siyah beyaz portre lensi, ana lensin yardımcısı olarak görev yapıyor ve yaratıcı portreler çekilmesine yardımcı oluyor.



30W Dart Şarj ve 5000mAh büyük pille daha hızlı şarj -



realme 7, 5000mAh büyük pili ile uzun kullanım ömrü sunarak düşük pil kaygısını ortadan kaldırıyor. 30W Dart Şarj, telefonun 26 dakikada %50 şarj oranına ulaşmasını sağlıyor. realme 30W Dart Şarj, hem güvenlik hem de verimlilik için düşük voltaj ve yüksek akım çözümünü benimsiyor.



Doğanın ayna özelliğinden esinlenen realme 7 serisi, parlak ayna tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni bir görsel etki sağlayan cesur tasarımı çarpıcı ışık efektleriyle bir araya gelerek doğal bir güzellik oluşturuyor. Klasik CD dokularına sahip popüler AG işlemesi, telefonun daha kaliteli görünmesini sağlıyor.

90Hz ekranı ve güçlü işlemcisiyle oyunları daha akıcı oynayın



Oyunlar için özel olarak yüksek performans sunacak şekilde tasarlanan realme 7, Helio G95'i ilk kullanan akıllı telefon olurken Antutu'da 300.000 puana ulaştı. Delikli 6,5 inç FHD+ Ultra Akıcı ekrana sahip olan realme 7'nin ekran/gövde oranı ise %90,5. Tüm bu gelişmiş özellikler realme 7'yi benzerleri arasında oyun oynamak için en ideal seçenek haline getiriyor.

Telefon bilgi güvenliği için yan kenardaki düğme ile entegre parmak izi sensörünü kullanıyor.

Sony 64MP Geniş Açılı Dört Kameralı Kuruluma sahip ilk akıllı telefon olan realme 7, 5000 mAh büyük pili ve oyun oynarken telefonun şarj edilmesini sağlayan 30W Dart Şarj ile oyun oynamayı daha keyifli hale getiriyor. Mükemmel performansa sahip 8 çekirdekli işlemcisi ve 90Hz Ultra Akıcı ekranı realme 7'yi yüksek performansa ihtiyaç duyan gençler için mükemmel bir seçenek haline getiriyor ve kullanıcılara üstün bir deneyim sunuyor.

Ayrıntılı bilgi için: Erkan Yılmaz – MSLGROUP

0532 556 27 93 – erkan.yilmaz@mslgroup.com

realme Hakkında

Mayıs 2018'de Sky Li ve Madhav Sheth tarafından akıllı telefon sektöründe zengin deneyime sahip genç bir ekiple kurulan realme, en iyi tasarım ve performansa sahip yüksek kaliteli akıllı telefonlar sağlamada uzmanlaşmış bir teknoloji markasıdır. realme, “Sıçramaya Cesaret Et” deneyimi ile kendini güçlü performans, şık tasarım, endüstri lideri nitelikler sunmaya ve teknoloji ürünlerinin tüm olanaklarını keşfetmeye keşfetmeye adamıştır. Counterpoint'e göre, realme 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel pazarda en iyi 7. akıllı telefon markası olarak yerini koruyor. Dünya genelinde Çin, Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Ortadoğu ve Afrika dahil olmak üzere 61 pazarda faaliyet gösteren şirketin 50 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Daha fazla bilgi için www.realme.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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