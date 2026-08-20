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    Realme P4s 5G: Sınıfının performans kralı geliyor

    Realme, yeni orta sınıf akıllı telefonu Realme P4s 5G'yi tanıtmaya başladı. Cihaz "Performans Kralı" olarak pazarlanıyor ancak sınıfına göre batarya ve ekranıyla da etkileyici.

    Realme P4s 5G tanıtılmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Realme P serisinin yeni üyesi iddialı geliyor. Realme P4s 5G modeli 26 Ağustos'ta resmî olarak tanıtılacak. Etkinlik öncesinde Realme, cihazın oyun performansı, pil ömrü ve dayanıklılığına odaklanan bazı temel özellikleri paylaştı.

    Oyuna özel çip, buhar odası

    Realme P4s 5G işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Realme P4s 5G, MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci ve özel HyperVision+ yapay zeka çipiyle gelecek. Realme, desteklenen oyunlarda 144 fps'ye kadar performans sağlayabileceğini söylüyor. Uzun süreli oynamada ısıyı dağıtmak için 7.000 mm²'lik bir buhar odası bulunuyor.

    Samsung'un en iyi ekranı

    Realme P4s 5G ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    P4s 5G, 6.78 inç Samsung M14 LTPS OLED ekrana sahip. Panel, 144Hz yenileme hızı, 1272x2772 çözünürlük ve 6500 nit'e kadar parlaklık sağlayabiliyor. Ayrıca HDR10+ ve Netflix HDR'ı destekliyor. Realme, %26 daha iyi ışık verimliliği, %50 daha uzun pil ömrü ve neredeyse kayıpsız 2K video oynatma iddiasında bulunuyor.

    8000 mAh batarya, 80W hızlı şarj

    Realme P4s 5G batarya kaç mah & şarj hızı Tam Boyutta Gör
    Telefonda 80W hızlı şarjı destekleyen 8000 mAh batarya bulunuyor. Kamera tarafında ise optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50MP ana sensör ve 8MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. IP69, IP68 ve IP66 toz ve su geçirmezlik derecelendirmeleriyle dayanıklılık da sağlam görünüyor.

    Diğer öne çıkan özellikler arasında “AI Gaming Partner” özelliği ve Pearl Academy ile birlikte tasarlanan tasarım yer alıyor. Şimdiye kadar yayınlanan tanıtımlarda telefonun yeşil ve bej-kahverengi renk seçenekleri gösterildi.

    26 Ağustos'ta tanıtılacak

    Realme, telefonun RAM ve depolama seçenekleriyle birlikte fiyatına ilişkin de bir paylaşım yapmadı. Realme P4s 5G, Realme'nin resmî sitesinde, Flipkart'ta ve diğer büyük e-ticaret platformlarında satışa sunulacak.

    Realme P4s 5G onaylanan özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1.5K (1272x2772), 144Hz, 6500 nit, HDR10+, Netflix HDR, Samsung AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G / HyperVision+ AI çipi
    • Arka kamera: 50MP + 8MP
    • Batarya: 8.000 mAh, 80W hızlı kablolu şarj (28 dakikada %50 şarj)
    • Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69
    • Soğutma: 7.000 mm² VC sıvı soğutma sistemi
    • Renk: Turkuaz/Yeşil ve Açık Altın/Bej
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