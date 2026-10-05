Realme'den 7000mAh bataryalı ucuz 4G telefon: P4s Lite

Realme P4s Lite özellikleri ile neler sunuyor?
Telefonun kalbinde, 4GB LPDDR4X RAM ve 128 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile desteklenen, bütçe dostu Unisoc T7250 yonga seti yer alıyor. Ayrıca hibrit SIM yuvası aracılığıyla 2 TB'a kadar microSD kart ile depolama alanını artırma seçeneği mevcut.
Teknik özellik sayfasında cihazın ColorOS ile geldiği belirtiliyor ancak sürüm hakkında açıklama yok. Telefonun yazılım desteği süresine ilişkin de net bir bilgi bulunmuyor. Pil tarafında ise Realme P4s Lite 4G, 15W şarjı destekleyen 7.000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya barındırıyor.
Fotoğraf ve video çekimi için telefonda özellikleri belirtilmeyen ikincil bir sensörün eşlik ettiği 13 MP ana kamera yer alıyor. Ön tarafta ise su damlası çentik içine yerleştirilmiş 5 MP selfie kamera bulunuyor. Diğer özellikler arasında, yanda parmak izi sensörü, alt kısımda tek hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, çift SIM 4G desteği, GPS ve USB-C 2.0 bağlantı noktası yer alıyor. Telefon ayrıca IP64 sertifikasına sahip.
Realme P4s Lite fiyatı ne kadar?
Realme P4s Lite 4G, Hindistan'da 16.499 rupi (171 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma, 4 GB RAM 64 GB depolama alanlı model için geçerli. 4 GB + 128 GB'lık modelin fiyatı ise 18.499 rupi (192 dolar).
Realme P4s Lite özellikleri
- Ekran: 6.76 inç, HD+ (1570x720), 120Hz, 900nit, LCD
- İşlemci: Unisoc T7250
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Batarya: 7000 mAh, 15W hızlı şarj
- Kamera: 13MP geniş açılı (arka), 5MP (ön)
- Bağlanabilirlik: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC
- İşletim sistemi: ColorOS
- Boyut ve ağırlık: 166.5 x 78.2 x 9mm, 215gr