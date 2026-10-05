Realme'den 7000mAh bataryalı ucuz 4G telefon: P4s Lite

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Tam Boyutta Gör Realme P4 Lite bu yılın başlarında 5G ve 4G versiyonlarıyla piyasaya sürüldü. P4s Lite adlı başka bir modelin de geleceği uzun süredir konuşuluyor. Telefon, sessiz sedasız Realme Hindistan sitesi üzerinden duyuruldu. İşte Realme P4s Lite fiyatı ve özellikleri:

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Realme P4s Lite özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme P4s Lite 4G, HD+ çözünürlüğe, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına, %83 DCI-P3 renk gamı ​​kapsamına ve 900 nit’e kadar parlaklığa sahip 6.76 inçlik 120 Hz IPS LCD ekranla geliyor. Ekran, 7.82 mm kalınlığında bir gövdeye yerleştirilmiş durumda. Telefon 215 gram ağırlığında.

Telefonun kalbinde, 4GB LPDDR4X RAM ve 128 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile desteklenen, bütçe dostu Unisoc T7250 yonga seti yer alıyor. Ayrıca hibrit SIM yuvası aracılığıyla 2 TB'a kadar microSD kart ile depolama alanını artırma seçeneği mevcut.

Teknik özellik sayfasında cihazın ColorOS ile geldiği belirtiliyor ancak sürüm hakkında açıklama yok. Telefonun yazılım desteği süresine ilişkin de net bir bilgi bulunmuyor. Pil tarafında ise Realme P4s Lite 4G, 15W şarjı destekleyen 7.000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya barındırıyor.

Fotoğraf ve video çekimi için telefonda özellikleri belirtilmeyen ikincil bir sensörün eşlik ettiği 13 MP ana kamera yer alıyor. Ön tarafta ise su damlası çentik içine yerleştirilmiş 5 MP selfie kamera bulunuyor. Diğer özellikler arasında, yanda parmak izi sensörü, alt kısımda tek hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, çift SIM 4G desteği, GPS ve USB-C 2.0 bağlantı noktası yer alıyor. Telefon ayrıca IP64 sertifikasına sahip.

Realme P4s Lite fiyatı ne kadar?

Realme P4s Lite 4G, Hindistan'da 16.499 rupi (171 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma, 4 GB RAM 64 GB depolama alanlı model için geçerli. 4 GB + 128 GB'lık modelin fiyatı ise 18.499 rupi (192 dolar).

Realme P4s Lite özellikleri

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Ekran: 6.76 inç, HD+ (1570x720), 120Hz, 900nit, LCD

İşlemci: Unisoc T7250

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Batarya: 7000 mAh, 15W hızlı şarj

Kamera: 13MP geniş açılı (arka), 5MP (ön)

Bağlanabilirlik: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC

İşletim sistemi: ColorOS

Boyut ve ağırlık: 166.5 x 78.2 x 9mm, 215gr

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Realme P4s Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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