7000 mAh bataryalı Realme P4x 5G tanıtıldı: Sınıfının en güçlüsü

Tam Boyutta Gör Realme, uygun fiyatlı 5G telefonu P4x'i Hindistan'da piyasaya sürdü. Realme P4x 5G, uygun fiyata iyi performans ve uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz, 7000 mAh batarya, MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci ve 144 Hz ekranla geliyor. İşte detaylar:

Realme P4x 5G özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme P4x 5G, 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.72 inç FHD+ LCD ekrana sahip. Telefon, 8 GB'a kadar RAM (10 GB'a kadar sanal RAM) ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanıyla eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemciden güç alıyor.

Realme P4x, iki büyük Android sürümü, üç yıl güvenlik güncellemesi alacak. Cihaz, kutusundan Realme UI 6.0 arayüzünü taşıyan Android 15 işletim sistemiyle geliyor. Telefona 7000 mAh batarya güç veriyor. Batarya, 45 W hızlı şarj ve ters şarjı desteklerken, geniş buhar odası soğutma sistemi uzun süreli oyun oynamada performansı korumaya yardımcı oluyor.

Realme, P4x'in GT Boost modu ve kesintisiz çıkış için bypass şarj özelliği sayesinde BGMI ve benzeri oyunlarda 90 FPS sunabileceğini iddia ediyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ikincil lens ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Diğer özellikler arasında; çift hoparlör, IP64 koruma sınıfı ve yanda parmak izi sensörü yer alıyor.

Realme P4x 5G telefon fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Realme P4x 5G, 178 dolar başlangıç fiyatıyla ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128 GB depolama için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde değişiyor:

6 GB + 128GB: 15999 rupi (178 dolar)

8 GB + 128GB: 17499 rupi (195 dolar)

8GB + 256GB: 19499 rupi (217 dolar)

Realme P4x 5G özellikleri

Ekran : 6.72 inç, Full HD+, 60/90/120/144 Hz, 1000 nit, LCD

: 6.72 inç, Full HD+, 60/90/120/144 Hz, 1000 nit, LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 7400 Ultra

: MediaTek Dimensity 7400 Ultra Bellek : 6 GB / 8 GB RAM (LPDDR4X)

: 6 GB / 8 GB RAM (LPDDR4X) Depolama : 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) - microSD ile 2 TB'a kadar artırılabilir

: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) - microSD ile 2 TB'a kadar artırılabilir İşletim sistemi: Realme UI 6.0, Android 15

Realme UI 6.0, Android 15 Arka kamera : 50 MP birincil (OV50D40 sensör) + 2 MP ikincil kamera

: 50 MP birincil (OV50D40 sensör) + 2 MP ikincil kamera Ön kamera: 8 MP

8 MP Diğer : Yanda parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C, Stereo hoparlörler, IP64 derecelendirmesi

: Yanda parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C, Stereo hoparlörler, IP64 derecelendirmesi Bağlanabilirlik : 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Batarya : 7000 mAh, 45 W hızlı şarj

: 7000 mAh, 45 W hızlı şarj Boyut ve ağırlık: 165.85 x 75.98 x 8.39 mm, 208 g

