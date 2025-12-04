Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    7000 mAh bataryalı Realme P4x 5G tanıtıldı: Sınıfının en güçlüsü

    Realme, P serisinin üçüncü üyesi P4x'i tanıttı. Realme P4x 5G telefon, uygun fiyata sınıfının en iyi işlemcisine ve en yüksek kapasiteli bataryasına sahip modeli.

    Realme P4x 5G uygun fiyatlı telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, uygun fiyatlı 5G telefonu P4x'i Hindistan'da piyasaya sürdü. Realme P4x 5G, uygun fiyata iyi performans ve uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz, 7000 mAh batarya, MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci ve 144 Hz ekranla geliyor. İşte detaylar:

    Realme P4x 5G özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme P4x batarya, işlemci, ekran, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme P4x 5G, 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.72 inç FHD+ LCD ekrana sahip. Telefon, 8 GB'a kadar RAM (10 GB'a kadar sanal RAM) ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanıyla eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemciden güç alıyor.

    Realme P4x, iki büyük Android sürümü, üç yıl güvenlik güncellemesi alacak. Cihaz, kutusundan Realme UI 6.0 arayüzünü taşıyan Android 15 işletim sistemiyle geliyor. Telefona 7000 mAh batarya güç veriyor. Batarya, 45 W hızlı şarj ve ters şarjı desteklerken, geniş buhar odası soğutma sistemi uzun süreli oyun oynamada performansı korumaya yardımcı oluyor.

    Realme, P4x'in GT Boost modu ve kesintisiz çıkış için bypass şarj özelliği sayesinde BGMI ve benzeri oyunlarda 90 FPS sunabileceğini iddia ediyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ikincil lens ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Diğer özellikler arasında; çift hoparlör, IP64 koruma sınıfı ve yanda parmak izi sensörü yer alıyor.

    Realme P4x 5G telefon fiyatı ne kadar?

    Realme P4x fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Realme P4x 5G, 178 dolar başlangıç fiyatıyla ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128 GB depolama için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde değişiyor:
    • 6 GB + 128GB: 15999 rupi (178 dolar)
    • 8 GB + 128GB: 17499 rupi (195 dolar)
    • 8GB + 256GB: 19499 rupi (217 dolar)

    Realme P4x 5G özellikleri

    Realme P4x 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.72 inç, Full HD+, 60/90/120/144 Hz, 1000 nit, LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra
    • Bellek: 6 GB / 8 GB RAM (LPDDR4X)
    • Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) - microSD ile 2 TB'a kadar artırılabilir
    • İşletim sistemi: Realme UI 6.0, Android 15
    • Arka kamera: 50 MP birincil (OV50D40 sensör) + 2 MP ikincil kamera
    • Ön kamera: 8 MP
    • Diğer: Yanda parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C, Stereo hoparlörler, IP64 derecelendirmesi
    • Bağlanabilirlik: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
    • Batarya: 7000 mAh, 45 W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 165.85 x 75.98 x 8.39 mm, 208 g

    Kaynakça https://www.realme.com/in/realme-p4x-5g https://www.gizmochina.com/2025/12/04/realme-p4x-5g-india-launch-specifications-price/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor aküsü nasıl şarj edilir kasko motor arızasını karşılar mı intihar yöntemleri 1.6 turbo benzinli araçlar telefondan wifi engeli kaldırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum