7000 mAh bataryalı Realme P4x 5G tanıtıldı: Sınıfının en güçlüsü

Realme P4x 5G özellikleri ile neler sunuyor?
Realme P4x, iki büyük Android sürümü, üç yıl güvenlik güncellemesi alacak. Cihaz, kutusundan Realme UI 6.0 arayüzünü taşıyan Android 15 işletim sistemiyle geliyor. Telefona 7000 mAh batarya güç veriyor. Batarya, 45 W hızlı şarj ve ters şarjı desteklerken, geniş buhar odası soğutma sistemi uzun süreli oyun oynamada performansı korumaya yardımcı oluyor.
Realme, P4x'in GT Boost modu ve kesintisiz çıkış için bypass şarj özelliği sayesinde BGMI ve benzeri oyunlarda 90 FPS sunabileceğini iddia ediyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ikincil lens ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Diğer özellikler arasında; çift hoparlör, IP64 koruma sınıfı ve yanda parmak izi sensörü yer alıyor.
Realme P4x 5G telefon fiyatı ne kadar?
- 6 GB + 128GB: 15999 rupi (178 dolar)
- 8 GB + 128GB: 17499 rupi (195 dolar)
- 8GB + 256GB: 19499 rupi (217 dolar)
Realme P4x 5G özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, Full HD+, 60/90/120/144 Hz, 1000 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra
- Bellek: 6 GB / 8 GB RAM (LPDDR4X)
- Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) - microSD ile 2 TB'a kadar artırılabilir
- İşletim sistemi: Realme UI 6.0, Android 15
- Arka kamera: 50 MP birincil (OV50D40 sensör) + 2 MP ikincil kamera
- Ön kamera: 8 MP
- Diğer: Yanda parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C, Stereo hoparlörler, IP64 derecelendirmesi
- Bağlanabilirlik: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Batarya: 7000 mAh, 45 W hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 165.85 x 75.98 x 8.39 mm, 208 g
Kaynakça https://www.realme.com/in/realme-p4x-5g https://www.gizmochina.com/2025/12/04/realme-p4x-5g-india-launch-specifications-price/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: