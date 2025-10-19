Giriş
    Realme UI 7: Android 16 tabanlı yeni arayüz Kasım’da geliyor

    Realme, Android 16 tabanlı Realme UI 7’yi Kasım 2025’te Çin’de dağıtmaya başlıyor. Yeni arayüz, cam benzeri tasarımı ve gelişmiş performans özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar:

    Realme UI 7: Android 16 tabanlı yeni arayüz Kasım’da geliyor Tam Boyutta Gör
    Realme, Android 16 tabanlı yeni kullanıcı arayüzü Realme UI 7’nin resmi çıkış takvimini duyurdu. Şirket, ilk olarak Realme GT 8 serisi cihazların bu arayüzle piyasaya sürüleceğini ve güncellemenin Kasım 2025 itibarıyla Çin’deki diğer modeller için kademeli olarak yayınlanacağını açıkladı. Yeni sürüm, tasarım anlayışında önemli bir dönüşüm sunarken performans tarafında da ciddi iyileştirmeler getiriyor.

    Realme UI 7 güncellemesi Kasım’da başlıyor: İşte ilk alacak modeller ve daha fazlası

    Realme UI 7’nin kararlı sürümü ilk etapta Realme GT 7 Pro, GT 7, GT 5 Pro, Neo 7 Turbo ve GT Neo 6 serilerine ulaşacak. Aralık ayında GT 5 240W, Neo 7x, Realme 14 Pro ve 14 Pro+ modelleri de bu listeye eklenecek. Ocak 2026 itibarıyla ise GT Neo 5 240W, GT Neo 5 SE, Realme 15 serisi, 13 Pro, 12 Pro, V70 ve V60 serisi dahil olmak üzere daha geniş bir cihaz yelpazesi güncellemeyi alacak.

    Yeni arayüz, estetik açıdan cam benzeri bir tasarım anlayışını merkezine alıyor. Işık ve gölge efektleriyle güçlendirilen bu tasarım, arayüze hem yumuşak hem de zarif bir görünüm kazandırıyor. Realme GT 8 serisi ile uyumlu dinamik duvar kağıtları, sistem genelinde bütünleşik bir renk paleti sunuyor. Simgeler, yüzen buz ışığı efektiyle yeniden tasarlanırken, buzlu cam kontrol merkezi çok katmanlı bir derinlik hissi oluşturuyor.

    Realme UI 7: Android 16 tabanlı yeni arayüz Kasım’da geliyor Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında, Realme UI 7’nin en dikkat çeken yeniliği Flow Light Engine adını taşıyan gelişmiş animasyon sistemi. Bu motor, sistem genelinde akıcılığı artırarak geçişlerin kesintisiz olmasını sağlıyor. Ayrıca Dinamik Kare İzleme (Frame Tracking) teknolojisi, oyun ve çoklu görev senaryolarında kararlılığı korurken, Flow Accelerator ise altı farklı kullanım alanında cihaz tepkiselliğini güçlendiriyor.

    Kullanıcı deneyimini iyileştiren yenilikler arasında, yeniden boyutlandırılabilir uygulama simgeleri ve çoklu pencere desteği öne çıkıyor. Artık kullanıcılar, 1x2, 2x1 ve 2x2 düzenleriyle masaüstü simgelerini kişiselleştirebiliyor. Yeni Akıllı Pencere (Smart Window) özelliği sayesinde arka planda aynı anda on iki adede kadar uygulama çalıştırılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar oyun oynarken mesajlara yanıt verebilir veya video izleyebilir; tüm bunlar arayüzün akıcılığından ödün vermeden gerçekleşiyor. Ayrıca Realme UI 7, nefes alan durum çubuğu adı verilen ince animasyon efektleriyle cihazın genel hissini modernleştiriyor.

    Yeni arayüzün global lansmanının da çok yakında yapılması bekleniyor. Realme GT 8 Pro, Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte 11 Kasım’da Hindistan’da tanıtılacak. Bu tarihin ardından ise uluslararası modellerin güncelleme takvimi de resmi olarak paylaşılacak.

