Realme, ColorOS 17'ye geçiyor: Güncelleme alacak telefonlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Realme, yazılım stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek Realme UI arayüzünü tamamen bırakacağını ve bundan sonra akıllı telefonlarında Oppo'nun ColorOS arayüzünü kullanacağını resmen doğruladı. Bu değişiklik yalnızca yeni çıkacak modelleri değil, mevcut birçok Realme cihazını da kapsayacak.

ColorOS 17 alacak modeller

Şirket, uygun modellerin Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesini alacağını açıkladı. Resmi cihaz listesi henüz paylaşılmasa da, mevcut yazılım güncelleme politikası doğrultusunda güncelleme alması beklenen modeller belli oldu. Realme, ColorOS 17'nin dağıtım takvimini henüz açıklamış değil. Ancak ColorOS 17'nin ilk olarak bir Oppo akıllı telefonda kullanıma sunulması bekleniyor.

Arayüz değişikliği ilk bakışta büyük görünse de kullanıcı deneyiminde köklü farklılıklar yaşanması beklenmiyor. Bunun nedeni, Realme UI ve ColorOS'un uzun yıllardır aynı kod tabanını paylaşması. Bu sayede geçiş sürecinin oldukça sorunsuz olması bekleniyor.

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Bununla birlikte ColorOS 17 ile birlikte daha önce yalnızca Oppo cihazlarına özel olan bazı özelliklerin ve optimizasyonların Realme kullanıcılarına da sunulması bekleniyor. Böylece Realme ekosistemi, Oppo'nun yazılım geliştirme sürecinden doğrudan faydalanacak ve güncelleme tarafında daha bütünleşik bir yapıya kavuşacak.

ColorOS 17 alması beklenen Realme modelleri şu şekilde:

Realme GT serisi

Realme GT 8 Pro

Realme GT 7

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro Racing

Realme GT 7T

Realme GT 6

Realme GT 6T

Realme GT 5 Pro

Realme numara serisi

Realme 16

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro+

Realme 16T

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme 15 Lite

Realme 15T

Realme 15x

Realme 14

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 14T

Realme P serisi

Realme P4

Realme P4 Pro

Realme P4 Lite

Realme P4 Lite 4G

Realme P4 Power 5G

Realme P4R

Realme P4x

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x

Realme C serisi

Realme C100

Realme C100 4G

Realme C100x

Realme C100i

Realme C85

Realme C85 4G

Realme 85 Pro

Realme C83

Realme C75

Realme C75x

Realme C73

Realme C71

Realme Narzo serisi

Realme Narzo Power 5G

Realme Narzo 100x

Realme Narzo 100 Lite

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90X

Realme Narzo 80 Lite

Realme Narzo 80 Lite 4G

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80x

Realme Note serisi

Realme Note 80

Realme Note 70

Realme Note 70T

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Realme UI dönemi sona eriyor: İşte ColorOS 17 alacak modeller

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