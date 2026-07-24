Realme, ColorOS 17'ye geçiyor: Güncelleme alacak telefonlar belli oldu

ColorOS 17 alacak modeller
Şirket, uygun modellerin Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesini alacağını açıkladı. Resmi cihaz listesi henüz paylaşılmasa da, mevcut yazılım güncelleme politikası doğrultusunda güncelleme alması beklenen modeller belli oldu. Realme, ColorOS 17'nin dağıtım takvimini henüz açıklamış değil. Ancak ColorOS 17'nin ilk olarak bir Oppo akıllı telefonda kullanıma sunulması bekleniyor.
Arayüz değişikliği ilk bakışta büyük görünse de kullanıcı deneyiminde köklü farklılıklar yaşanması beklenmiyor. Bunun nedeni, Realme UI ve ColorOS'un uzun yıllardır aynı kod tabanını paylaşması. Bu sayede geçiş sürecinin oldukça sorunsuz olması bekleniyor.
Bununla birlikte ColorOS 17 ile birlikte daha önce yalnızca Oppo cihazlarına özel olan bazı özelliklerin ve optimizasyonların Realme kullanıcılarına da sunulması bekleniyor. Böylece Realme ekosistemi, Oppo'nun yazılım geliştirme sürecinden doğrudan faydalanacak ve güncelleme tarafında daha bütünleşik bir yapıya kavuşacak.
ColorOS 17 alması beklenen Realme modelleri şu şekilde:
- Realme GT serisi
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Pro Racing
- Realme GT 7T
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme GT 5 Pro
- Realme numara serisi
- Realme 16
- Realme 16 Pro
- Realme 16 Pro+
- Realme 16T
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15 Lite
- Realme 15T
- Realme 15x
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 14T
- Realme P serisi
- Realme P4
- Realme P4 Pro
- Realme P4 Lite
- Realme P4 Lite 4G
- Realme P4 Power 5G
- Realme P4R
- Realme P4x
- Realme P3
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme P3x
- Realme C serisi
- Realme C100
- Realme C100 4G
- Realme C100x
- Realme C100i
- Realme C85
- Realme C85 4G
- Realme 85 Pro
- Realme C83
- Realme C75
- Realme C75x
- Realme C73
- Realme C71
- Realme Narzo serisi
- Realme Narzo Power 5G
- Realme Narzo 100x
- Realme Narzo 100 Lite
- Realme Narzo 90
- Realme Narzo 90X
- Realme Narzo 80 Lite
- Realme Narzo 80 Lite 4G
- Realme Narzo 80 Pro
- Realme Narzo 80x
- Realme Note serisi
- Realme Note 80
- Realme Note 70
- Realme Note 70T