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    Realme UI tarihe karışıyor: Yeni telefonlar ColorOS 17 ile gelecek

    Realme, bundan sonra akıllı telefonlarda Realme UI yerine ColorOS 17 arayüzünü kullanacağını açıkladı. Bu adımla Realme, yazılım geliştirme süreçlerini Oppo ekosistemiyle yakınlaştırmayı hedefliyor.

    Realme UI tarihe karışıyor: Yeni telefonlar ColorOS ile gelecek
    Realme, Hindistan'da düzenlediği basın toplantısında yazılım tarafında önemli bir değişikliğe gideceğini resmen doğruladı. Şirket, bundan sonra piyasaya süreceği akıllı telefonlarda Realme UI yerine ColorOS 17 arayüzünü kullanacağını açıkladı. Bu adımla birlikte Realme, yazılım geliştirme süreçlerini Oppo ekosistemiyle daha da yakınlaştırmayı hedefliyor.

    Gelecek Realme modellerinde ColorOS 17 kullanılacak

    Realme'ye göre bu değişikliğin temel amacı, Oppo ile ortak yazılım platformu kullanarak geliştirme sürecini sadeleştirmek ve güncellemeleri daha hızlı sunabilmek. Ortak mühendislik kaynaklarının kullanılması sayesinde hem yeni özelliklerin hem de güvenlik güncellemelerinin daha verimli şekilde dağıtılması planlanıyor.

    Şirket, ColorOS 17 ile gelecek ilk Realme modelini henüz açıklamadı. Ancak yeni sürümün önce Oppo cihazlarında kullanıma sunulması, ardından yeni nesil Realme telefonlara gelmesi bekleniyor.

    Mevcut Realme telefonlar da güncelleme alacak

    Realme, yazılım desteği kapsamında uygun mevcut cihazların da ColorOS 17 güncellemesini alacağını doğruladı. Örneğin, Realme UI 7 ile piyasaya çıkan ve dört büyük Android güncellemesi sözü verilen Realme GT 8 Pro, gelecekte ColorOS 17'ye geçiş yapacak ve sonraki Android sürümlerini bu arayüz üzerinden almaya devam edecek.

    Çoğu kullanıcı açısından bu değişikliğin büyük bir fark yaratması beklenmiyor. Çünkü Realme UI, halihazırda tasarım dili, özellikleri ve sistem uygulamaları açısından ColorOS ile birçok ortak noktaya sahip. Ayrıca Realme, 2020 yılında Realme UI'ı tanıtmadan önce ilk akıllı telefonlarını da ColorOS ile piyasaya sürmüştü.

    OnePlus da aynı yolu izliyor

    Realme'nin açıklaması, OnePlus'ın kısa süre önce yaptığı benzer duyurunun ardından geldi. Şirket, uygun OnePlus modellerinin OxygenOS'tan isteğe bağlı olarak ColorOS 17'ye geçiş yapabileceğini açıklamıştı. Kullanıcılar isterlerse daha sonra yeniden OxygenOS'a geri dönebilecek.

    OnePlus da ortak yazılım platformunun güncellemeleri hızlandıracağını, yazılım kalitesini artıracağını ve mühendislik süreçlerini daha verimli hale getireceğini belirtiyor. Şirket ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeni telefon satışlarını durdurmasına rağmen mevcut cihazların güncelleme, güvenlik yaması, garanti ve satış sonrası destek almaya devam edeceğini vurguluyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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