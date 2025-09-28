Realme Watch 5 büyük ekran ve yüksek parlaklık ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör En son geçen yıl bir akıllı saat modeli piyasaya süren Realme markası, yine iddialı bir model ile karşımızda. Realme Watch 5 acil durumlarda iletişimi kolaylaştıracak bir bağlantı özelliği ile geliyor.

Realme Watch 5 özellikleri ve fiyatı

Realme Watch 5 akıllı saat modeli 1.97 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcıya daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. 390x540 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranda 60Hz yenileme hızı ve 600 nit pik parlaklık seviyesi yer alıyor.

IP68 ile suya ve toza dayanıklı olan telefonda nabız ölçer, uyku takibi, kandaki oksijen takibi, 108 antrenman modu, GPS, GNSS ve 300’den fazla saat teması bulunduran cihazda 14 güne kadar kullanım süresi sunuluyor. Firma daha verimli bir kullanıcı ara yüzü ile enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Bluetooth ile görüşme özelliği olan saatin özel bir Bluetooth interkom modu ile cihazdan cihaza iletişim kurabildiği belirtilmiş. Realme Watch 5 akıllı saat modeli 70 Euro fiyat etiketi ile Kasım ayında piyasada olacak.



