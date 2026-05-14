    Realme Watch S5 geliyor: 20 gün pil ömrü, 1500 nit ekran, Yapay zeka sağlık takibi

    Realme, yeni akıllı saatini tanıtmaya başladı. Realme Watch S5, tasarımının yanı sıra uzun pil ömrü, parlak ekranı, yapay zeka özellikleri ve spor modlarıyla dikkat çekiyor.

    Dikdörtgen tasarımlı Realme Watch 5'in piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra yeni model “Realme Watch S5” geliyor. Yuvarlak kasasının düz dış yüzeye sahip olması, üç düğmenin kasadan nispeten fazla dışarı çıkması ve çerçevesindeki işaretlemeleriyle oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip.

    Realme Watch S5 akıllı saat neler sunuyor?

    Realme Watch S5, önceki Realme Watch 5 modeli gibi uygun fiyatlı olacak ancak tasarımı kadar özellikleriyle de etkileyecek.Yeni model,  60Hz, 1500 nit parlaklık sağlayan 1.43 inç AMOLED ekranla geliyor. Ekran her zaman açık modu destekliyor. Saat, 5 ATM basınca kadar su geçirmez; dolayısıyla havuzda ve denizde yüzerken de takılabilecek bir saat. Saat, 110 spor modu sunuyor. Yerleşik GPS modülü, akıllı telefona ihtiyaç duymadan koşarken veya bisiklet sürerken kat edilen mesafeyi kaydetmeyi sağlıyor.

    Realme Watch S5'te kalp atış hızı ve SpO2 sensörü bulunuyor ve stresi, uykuyu ve adet döngüsünü takip edebiliyor. Entegre hoparlörler ve mikrofonlar sayesinde saat, sesli asistan kullanımına imkan veriyor ve bağlı akıllı telefon aracılığıyla telefon görüşmeleri yapabiliyor.

    Realme Watch S5 onaylanan özellikleri

    • 1.43 inç, 60Hz, 1500 nit, AMOLED ekran
    • 110 spor modu
    • 5 ATM (50 metre) su geçirmezlik
    • 20 güne kadar pil ömrü
    • 7/24 yapay zeka destekli sağlık takibi
    • Tek dokunuşla sesli asistana erişme
    • Yerleşik GPS, 5 GNSS sistemi
    • 11.8mm ince gövde, 32 gr ağırlık
