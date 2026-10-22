Recep İvedik 8'in ilk fragmanı yayınlandı: Disney+'ta izleyici ile buluşacak

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2022 yapımı Recep İvedik 7'den sonra bu seriye birkaç yıl ara veren Şahan Gökbakar, popüler seriye yeni bir film daha eklemeye hazırlanıyor. Disney+ çatısı altında hayata geçirilen Recep İvedik 8, yakında izleyici ile buluşacak. Bugün filmden ilk fragmanı paylaşan Disney, bu fragmanla birlikte bunun aslında iki filmlik bir macera olacağını da duyurdu. İlk olarak Recep İvedik 8 Bölüm 1: Veresiye izleyici karşısına çıkacak. Daha ileri bir tarihte ise Recep İvedik 8 Bölüm 2 gelecek.

Recep İvedik 8, Disney+'ta İzleyici ile Buluşacak

Şahan Gökbakar, serinin yedinci filminde Disney ile çalışmış, Recep İvedik 7 sinemalarda dağıtıma girmeden doğrudan Disney+'ta yayınlanmıştı. Sekizinci film için aynı yol izlenecek. Recep İvedik 8'in her iki parçası da Disney+ üzerinden izleyicilere sunulacak.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-30 Kasım 2025 11 ay önce eklendi

Recep İvedik 8 Bölüm 1: Veresiye için yayınlanan bu yeni fragman, Recep'in yeni filmde güvenlik görevlisi olarak yeni bir maceraya atılacağını gösteriyor. Bunun ötesinde film hakkında pek bir detay paylaşılmadı.

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