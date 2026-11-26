Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Türk sinemasının en popüler serilerinden Recep İvedik'in yeni filmi için beklenen haber geldi. İki bölümden oluşacak Recep İvedik 8'in ilk kısmı 11 Aralık 2026 tarihinde Disney Plus kütüphanesine eklenecek. Togan Gökbakar'ın yönettiği filmde Recep İvedik, borç içindeki Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmak için özel güvenlik görevlisi olarak işe giriyor ve eğitimlerde yine eğlenceli anlar yaşatıyor. Platform aboneleri merakla beklenen yapımın ilk bölümünü yıl sonunda izleyebilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Türk sinema tarihinin en çok izlenen serisi durumundaki Recep İvedik bilindiği üzere yedinci filmi ile birlikte Disney+ platformuna geçiş yapmıştı. Serinin sekizinci filmi için geri sayım devam ederken yayın tarihi de paylaşıldı.

Recep İvedik 8 geliyor

Şahan Gökbakar ile Disney+ arasında yapılan anlaşma gereği 9 Aralık 2022 tarihinde Recep İvedik 7 filmi platformda yayınlanmış ve önceki filmler de kütüphaneye eklenmişti. Bir ara Disney+ üzerinde tüm seri kaldırılmış ve Netflix’e taşınmıştı ancak sonrasında yeniden platforma geri dönmüştü.

Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı 1 ay önce eklendi

Recep İvedik 8 ise iki bölümden oluşan bir yapım olarak hazırlandı. Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye adını taşıyan ilk bölüm 11 Aralık 2026 tarihinde aboneler ile buluşuyor. Togan Gökbakar’ın yönetmenliğindeki filmde, Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri bu kez borç batağındaki Nurullah’ın kahvehanesini kurtarmaya çalışırken çözümü Hulusi’nin yerine işe girmekte buluyor.

Yeni filmde bu kez ana tema özel güvenlik görevi olarak belirlenmiş. Recep İvedik hem güvenlik eğitimleri esnasında hem de güvenlik görevlisi olarak çalışması esnasında yine ortalığı birbirine katıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: