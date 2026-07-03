Reçeteyle internetten kontakt lens satışı dönemi başladı

Kontakt lenslerin internet üzerinden satışına ilişkin yeni dönem resmen başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte belirli şartların sağlanması halinde kontakt lensler internetten sipariş edilebilecek. Satışlar yalnızca yetkili optisyenlik müesseseleri üzerinden ve reçete karşılığında yapılacak.
Optikçiye gitmeye gerek kalmadı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 3 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin 26'ncı maddesine eklenen hükümle birlikte kontakt lens ürünlerinin tüketiciye yönelik internet satışına izin verildi. Buna göre satışlar yalnızca Kurum tarafından izin verilen internet sitesine sahip optisyenlik müesseseleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Düzenleme ayrıca TİTCK'ye internet sitelerine izin verme yetkisini ilgili müdürlüğe devredebilme imkanı tanıyor. Böylece izin süreçlerinin yürütülmesi gerektiğinde müdürlük üzerinden de gerçekleştirilebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş