Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör

Kontakt lenslerin internet üzerinden satışına ilişkin yeni dönem resmen başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte belirli şartların sağlanması halinde kontakt lensler internetten sipariş edilebilecek. Satışlar yalnızca yetkili optisyenlik müesseseleri üzerinden ve reçete karşılığında yapılacak.

Optikçiye gitmeye gerek kalmadı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 3 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 26'ncı maddesine eklenen hükümle birlikte kontakt lens ürünlerinin tüketiciye yönelik internet satışına izin verildi. Buna göre satışlar yalnızca Kurum tarafından izin verilen internet sitesine sahip optisyenlik müesseseleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’ten tarihi başarı 16 sa. önce eklendi

Düzenleme ayrıca TİTCK'ye internet sitelerine izin verme yetkisini ilgili müdürlüğe devredebilme imkanı tanıyor. Böylece izin süreçlerinin yürütülmesi gerektiğinde müdürlük üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Reçeteyle internetten kontakt lens satışı dönemi başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: