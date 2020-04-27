Red Bull imzalı Dirt Bike Unchained indirmeye sunuldu

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Adrenalin dolu sporların en önemli sponsoru Red Bull mobil dünyada da oldukça hareketli. Motokros severlerin ilgisini çekecek Dirt Bike Unchained oyunu bu hafta global olarak indirmeye sunuldu.

Dirt Bike Unchained neler sunuyor?

Dirt Bike Unchained oyunu klasik motokros yarışlarını mobile getiriyor ve kendinizi sıfırdan şampiyon bir pilot olmaya giden yolda bulunuyorsunuz. En iyisi olduğunuz zaman ise Red Bull kaskını takma şansınız oluyor.

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Oyun ekrana dokunarak oynanıyor. Hızlanma, tepeden atladığınızda en hızlı şekilde yere inme, sağa sola manevra gibi hareketler için ekranın ortasındaki dokunmatik çembere uyarılar geliyor. Aynı çember farklı hareketler yaptırdığı için sürekli bas ve çek şeklinde ilerliyorsunuz.

Cooper Webb, Johnny Walked ve Tarah Gieger gibi ünlü isimler hem sizi eğitiyor hem de rakibiniz oluyor. 20 civarında bisiketi toplayabildiğiniz oyunda puanlar kazanarak ekipmanlarınızı geliştiriyorsunuz. Oyunda çevrim içi oyuncularla da mücadele ediyorsunuz. Grafiklerin alt seviye telefonlarda biraz zorladığını belirtmek gerek.

Dirt Bike Unchained Red Bull Media House GmbH Oyunlar Ücretsiz 1.7 GB

Dirt Bike Unchained Red Bull Apps Yarış Ücretsiz 81M

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