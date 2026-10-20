Shadow of Mordor'un meşhur Nemesis sistemi Red Dead Redemption 2'ye eklendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekânın bir ürüne bakıp arkasındaki yazılımı çözebilecek seviyeye artık iyice yaklaşması, son dönemde pek çok yazılımın kırılmasına ya da özgürce modlanmasına kapı araladı. Bu yüzden son günlerde bu tarz haberler üst üste gelmeye başladı. Bunun son örneği de Red Dead Redemption 2 cephesinde yaşandı. Rockstar Games'in sevilen oyunu, bu hafta çıkan yeni bir modla birlikte yepyeni bir boyuta kavuştu.

Nexus Mods üzerinden oyunculara sunulan "enRAGE" adlı yeni Red Dead Redemption 2 modu, Shadow of Mordor ve Shadow of War oyunlarından aşina olduğumuz meşhur Nemesis sistemini RDR'ye ekliyor.

Red Dead Redemption 2'ye Eklenen Nemesis Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Telif haklarıyla korunduğu için normalde başka oyunlarda göremediğimiz Nemesis sistemi, oyun dünyasındaki sıradan NPC'leri rastgele birer piyon olmaktan çıkarıp oyuncunun eylemlerine dinamik tepkiler veren kişisel rakiplere (nemesis'lere) dönüştürüyor. Bir çatışmada sizi atl eden ya da elinizden yaralı kurtulmayı başaran herhangi bir çete üyesi, zamanla rütbe atlayarak adınızı ve ortak geçmişinizi hatırlayan özel bir "düşmana" dönüşüyor geliyor. Karşılaşma geçmişinize göre vücudunda taşıdığı yara izlerinden size karşı geliştirdiği dövüş taktiklerine, diyaloglarından size kurduğu pusu stratejilerine kadar her detay tamamen bu kişisel husumet üzerinden şekilleniyor.

Nemesis sistemini RDR dünyasına uyarlayan "enRAGE", oyuna farklı gruplar ve çeteler ekleyip bu grupların kendi içinde bir hiyerarşi oluşturuyor. Oyun içindeki güç dengelerini canlı tutan bu mekanizma, RDR 2'nin zaten muazzam seviyede olan atmosferini ve tekrarlanabilirliğini çok daha yukarı taşıyor. En azından modu deneyenlerin ilk yorumları bu yönde.

Bu yeni mod için hazırlanan ve Rockstar Games'in resmi fragmanlarını andıran fragmanı altta bulabilirsiniz.

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Red Dead Redemption 2, Nemesis sistemiyle yeni bir boyuta kavuştu

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