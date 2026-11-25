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Oynat Rockstar Games, popüler oyunu Red Dead Redemption'ı dizi veya filme aktarmaya oldukça sıcak bakıyor. Gazeteci Lesley Goldberg'in haberine göre stüdyo, telif hakları için tam 100 milyon dolar talep ediyor. The Last of Us ve Fallout gibi başarılı yapımların ardından artan Hollywood ilgisi, bu dev anlaşmanın gerçekleşme ihtimalini bir hayli güçlendiriyor. Henüz resmi bir anlaşma sağlanmasa da yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yeni GTA oyunuyla adeta zirvesini yaşayan Rockstar Games, GTA 6 ile birlikte girdiği bu yeni dönemde TV ve sinema tarafında da daha aktif olacak gibi duruyor. Rockstar'ın sahibi olan Take-Two, kısa süre önce bir açıklama yaparak, doğru proje gelirse bir GTA filmine açık olduklarını söylemişti. Dün gelen yeni bir haber, şirketin sadece GTA filmini değil, bir Red Dead Redemption uyarlamasını da değerlendirmeye aldığını gösteriyor.

Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın Hakları İçin 100 Milyon Dolar İstiyor

Gazeteci Lesley Goldberg tarafından aktarılan bilgilere göre Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın bir film veya diziye uyarlanmasına GTA'dan çok daha sıcak bakıyor. Öyle ki stüdyo kendi içinde bu projeye bir fiyat bile biçmeye başlamış. Goldberg'in stüdyo içinden aldığı duyumlara göre Rockstar, sadece uyarlama hakları için 100 milyon dolar talep etmeyi düşünüyor.

Eğer bir Hollywood stüdyosu bu parayı ödemeye razı olursa, Red Dead Redemption'ın bir dizi ya da filme uyarlandığına şahit olabiliriz.

Take-Two CEO'su, GTA filmi için açık kapı bıraktı 5 gün önce eklendi

The Last of Us ve Fallout gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı Hollywood'un oyunlara yönelik ilgisini arttrmış durumda. Bu yüzden son dönemde hem yeni oyun uyarlamalarının sayısı artıyor, hem de bu projeleri hayata geçirmek için ödenen rakamlar yükseliyor. Bu yüzden Red Dead Redemption için de yüksek bir meblağ ödenmesi pekâlâ mümkün görünüyor. Ancak şimdilik bu yönde bir teklif ya da anlaşma bulunmuyor. Ama eğer Goldberg'in duyumları doğruysa, yakında bu yönde bir hareketlilik başlayabilir.

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Red Dead Redemption filmi çekilebilir

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