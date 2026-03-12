Red Magic Cooler 8 Pro satışa sunuluyor

Red Magic Cooler 8 Pro özellikleri ve fiyatı
Red Magic Cooler 8 Pro soğutucu aksesuarı 1640 mm² yarı iletken TEC soğutma plakası ve 124 çift PN mikro soğutma pompası sayesinde önceki nesle göre soğutma performansını yüzde 130 arttırıyor. 11 yapraklı fan 6500RPM dönüş hızına sahipken 36W soğutma gücü sunuyor.
Yapay zekâ algoritması gerçek zamanlı olarak telefonu ve soğutucuyu izleyerek en optimal fan hızını sağlıyor. Bu sayede yoğun zamanlarda 80 derece civarında soğutma sağlanırken bekleme zamanlarında ise soğutma plakası -25 derecelere kadar düşebiliyor.
52 neodim mıknatıs sayesinde 14N manyetik güç uygulayabilen soğutucu RGB aydınlatmaya da sahip. Isıya duyarlı fan yaprakları sayesinde gerçek zamanlı olarak renkler değişebiliyor. Firma amiral gemisi telefonlar için 65W duvar adaptörü kullanılmasını tavsiye ediyor. Optimal soğutma için ise en az 45W adaptör gerekiyor. Red Magic Cooler 8 Pro soğutucu aksesuarı 39$ fiyat etiketine sahip.
[resim]
