Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Red Magic Cooler 8 Pro satışa sunuluyor

    Red Magic Cooler 8 Pro soğutucu aksesuarı geniş temas alanı, yapay zekâ ile optimizasyon, ısıya duyarlı RGB aydınlatma otomasyonu gibi özelliklerle geliyor.     

    Red Magic Cooler 8 Pro Tam Boyutta Gör
    Oyuncu odaklı akıllı telefon geliştirmeye devam eden ZTE firmasının Red Magic markası diğer yandan da oyuncuların konforunu sağlayacak aksesuarlar üretiyor. Markanın beğenilen soğutucusu sekizinci nesle terfi etti.

    Red Magic Cooler 8 Pro özellikleri ve fiyatı

    Red Magic Cooler 8 Pro soğutucu aksesuarı 1640 mm² yarı iletken TEC soğutma plakası ve 124 çift PN mikro soğutma pompası sayesinde önceki nesle göre soğutma performansını yüzde 130 arttırıyor. 11 yapraklı fan 6500RPM dönüş hızına sahipken 36W soğutma gücü sunuyor.

    Yapay zekâ algoritması gerçek zamanlı olarak telefonu ve soğutucuyu izleyerek en optimal fan hızını sağlıyor. Bu sayede yoğun zamanlarda 80 derece civarında soğutma sağlanırken bekleme zamanlarında ise soğutma plakası -25 derecelere kadar düşebiliyor.

    52 neodim mıknatıs sayesinde 14N manyetik güç uygulayabilen soğutucu RGB aydınlatmaya da sahip. Isıya duyarlı fan yaprakları sayesinde gerçek zamanlı olarak renkler değişebiliyor. Firma amiral gemisi telefonlar için 65W duvar adaptörü kullanılmasını tavsiye ediyor. Optimal soğutma için ise en az 45W adaptör gerekiyor. Red Magic Cooler 8 Pro soğutucu aksesuarı 39$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 19 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en zararlı sigara markası 18 yaşını doldurmak ne demek peugeot 3008 yorumlar kulaktan hava çıkması normal mi parmakta dolama duası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum