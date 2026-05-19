Red Magic manyetik powerbank uçuş modu ile geliyor

Tam Boyutta Gör Bu yılın en iyi oyuncu odaklı akıllı telefonu olarak gösterilen Red Magic 11S Pro+ akıllı telefon modelini tanıtan ZTE markası bir de iddialı bir powerbank duyurdu. Red Magic Dao Energy Card Pro ilginç özelliklerle geliyor.

Red Magic Dao Energy Card Pro nedir?

Alıştığımız ince manyetik powerbank modellerinden farklı olarak Red Magic Dao Energy Card Pro modeli özel bir uçuş modu ile geliyor. Fiziksel bir tuşa bastıktan sonra batarya hücreleri ile devre kartı arasındaki bağlantı kesiliyor. Acil durdurma tuşu da diyebileceğimiz bu özellik Çin’in taşınabilir bataryalar için getirdiği yeni kurallara tam uyum sağlıyor.

Diğer taraftan 10000mAh kapasiteye sahip olan powerbank 45W kablolu hızlı şarj ve 25W kablosuz hızlı şarj verebiliyor. Yapay zekâ algoritması sayesinde cihaz düşük sıcaklıklarda sürekli çalışmayı başarıyor.

Yine ön kısımda yer alan büyü LED ekran anlık şarj durumu, deşarj voltajı, akım değeri, sıcaklı değeri, genel batarya sağlığı ve döngü sayılarını gösterebiliyor. Red Magic Dao Energy Card Pro için henüz fiyat belli değil ancak ekransız olan standart model 50$ fiyat etiketine sahip.

