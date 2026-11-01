Reddit, giriş yapmadan içerik görüntüleme dönemini sona erdiriyor

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Tam Boyutta Gör Reddit, kullanıcıların platformdaki içeriklere erişim şeklini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Steve Huffman, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin hissedar mektubunda, Reddit'in giriş yapılmasını zorunlu kılan bir kullanım modeline geçiş yaptığını doğruladı. Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıların Reddit'teki içerikleri görüntülemek için hesaplarına giriş yapmaları gerekecek.

Huffman, oturum açmış kullanıcılara odaklanmanın hem kullanıcı deneyimini iyileştireceğini hem de şirketin reklam gelirlerini destekleyeceğini belirtti. CEO'ya göre giriş yapmış kullanıcıların ilgi alanlarını anlamak, onlara daha alakalı içerikler ve topluluklar sunmayı kolaylaştıracak. Ayrıca bu kullanıcıların platformla daha fazla etkileşim kurması bekleniyor.

Reddit, giriş zorunluluğunu farklı pazarlarda test edecek

Reddit, yeni uygulamayı 2026'nın dördüncü çeyreğinde ABD dışındaki belirli pazarlarda test etmeye başlayacak. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, giriş zorunluluğunun dünya genelinde nasıl uygulanacağını belirleyecek.

Huffman, reklam temelli büyük platformların çoğunun benzer bir dönüşümden geçtiğini belirterek Reddit'in bu süreci hızlandırmak istediğini ifade etti. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında, kullanıcıların Reddit'i internet üzerindeki günlük alışkanlıklarının bir parçası haline getirmek de bulunuyor.

Giriş zorunluluğunun önemli nedenlerinden biri de Reddit'in arama motorlarından aldığı trafiğin azalması. Huffman, üçüncü çeyrekte arama motorlarından gelen yönlendirme trafiğinin belirgin şekilde gerilediğini ve düşüşün dördüncü çeyrekte de devam ettiğini açıkladı.

CEO'nun paylaştığı verilere göre Reddit, ekim ayında arama motorlarından gelen yönlendirmelerde haftalık ortalama 1 milyondan fazla kayıp yaşadı. Bu eğilimin sürmesi halinde, günlük aktif benzersiz kullanıcı sayısının dördüncü çeyrekte mevcut 130 milyonluk seviyesine kıyasla çift haneli bir oranda gerileyebileceği öngörülüyor. Reddit'in günlük aktif benzersiz kullanıcı sayısı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 12 artmıştı.

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Reddit, kullanıcı verilerini ve reklam gelirlerini korumak istiyor

Giriş zorunluluğu, Reddit'in kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamasına ve reklam hedeflemesini geliştirmesine yardımcı olacak. Şirket ayrıca bu değişikliğin, platformdaki içeriklerin yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla izinsiz şekilde toplanması gibi sorunlarla mücadeleyi kolaylaştırmasını bekliyor.

Reddit son dönemde kullanıcıların platforma erişimini sınırlayan çeşitli adımlar da attı. Şirket, 2026'nın başlarında mobil internet sitesi üzerinden erişen bazı kullanıcıları uygulamaya yönlendiren bir sistemi test etmeye başladı. Huffman, uygun durumdaki mobil internet kullanıcılarının şu anda yalnızca yüzde 13'ünün uygulamaya geçiş istemiyle karşılaştığını ve bu uygulamanın genişletilebileceğini söyledi.

Platformun eski arayüzü Old Reddit için de giriş koşulları getirildi. Temmuz ayında kullanıcıların old.reddit.com'u kullanabilmesi için oturum açması gerekirken, daha sonra son altı ay içinde giriş yapmamış kullanıcıların erişimi de engellendi.

Reddit, üçüncü taraf uygulamalara yönelik API ücretlerini artırarak bu uygulamaların büyük bölümünün faaliyetlerini sürdürmesini de zorlaştırmıştı. Yeni giriş zorunluluğu, bu adımlarla birlikte değerlendirildiğinde şirketin kullanıcılar üzerindeki kontrolünü artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Reddit, 2026'nın üçüncü çeyreğinde finansal açıdan güçlü bir performans sergiledi. Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 53 artarak 895 milyon dolara ulaştı. Net kâr ise yüzde 74 artışla 283 milyon dolar olarak açıklandı.

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