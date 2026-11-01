Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Reddit, giriş yapmadan içerik görüntüleme dönemini sona erdiriyor

    Reddit, platforma erişim için oturum açılmasını zorunlu kılan yeni bir modele geçmeye hazırlanıyor. Şirket, bu değişiklikle kullanıcıların platformla etkileşimini artırmayı hedefliyor.

    Reddit, giriş yapmadan içerik görüntüleme dönemini sona erdiriyor Tam Boyutta Gör
    Reddit, kullanıcıların platformdaki içeriklere erişim şeklini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Steve Huffman, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin hissedar mektubunda, Reddit'in giriş yapılmasını zorunlu kılan bir kullanım modeline geçiş yaptığını doğruladı. Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıların Reddit'teki içerikleri görüntülemek için hesaplarına giriş yapmaları gerekecek.

    Huffman, oturum açmış kullanıcılara odaklanmanın hem kullanıcı deneyimini iyileştireceğini hem de şirketin reklam gelirlerini destekleyeceğini belirtti. CEO'ya göre giriş yapmış kullanıcıların ilgi alanlarını anlamak, onlara daha alakalı içerikler ve topluluklar sunmayı kolaylaştıracak. Ayrıca bu kullanıcıların platformla daha fazla etkileşim kurması bekleniyor.

    Reddit, giriş zorunluluğunu farklı pazarlarda test edecek

    Reddit, yeni uygulamayı 2026'nın dördüncü çeyreğinde ABD dışındaki belirli pazarlarda test etmeye başlayacak. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, giriş zorunluluğunun dünya genelinde nasıl uygulanacağını belirleyecek.

    Huffman, reklam temelli büyük platformların çoğunun benzer bir dönüşümden geçtiğini belirterek Reddit'in bu süreci hızlandırmak istediğini ifade etti. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında, kullanıcıların Reddit'i internet üzerindeki günlük alışkanlıklarının bir parçası haline getirmek de bulunuyor.

    Giriş zorunluluğunun önemli nedenlerinden biri de Reddit'in arama motorlarından aldığı trafiğin azalması. Huffman, üçüncü çeyrekte arama motorlarından gelen yönlendirme trafiğinin belirgin şekilde gerilediğini ve düşüşün dördüncü çeyrekte de devam ettiğini açıkladı.

    CEO'nun paylaştığı verilere göre Reddit, ekim ayında arama motorlarından gelen yönlendirmelerde haftalık ortalama 1 milyondan fazla kayıp yaşadı. Bu eğilimin sürmesi halinde, günlük aktif benzersiz kullanıcı sayısının dördüncü çeyrekte mevcut 130 milyonluk seviyesine kıyasla çift haneli bir oranda gerileyebileceği öngörülüyor. Reddit'in günlük aktif benzersiz kullanıcı sayısı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 12 artmıştı.

    Reddit, kullanıcı verilerini ve reklam gelirlerini korumak istiyor

    Giriş zorunluluğu, Reddit'in kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamasına ve reklam hedeflemesini geliştirmesine yardımcı olacak. Şirket ayrıca bu değişikliğin, platformdaki içeriklerin yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla izinsiz şekilde toplanması gibi sorunlarla mücadeleyi kolaylaştırmasını bekliyor.

    Reddit son dönemde kullanıcıların platforma erişimini sınırlayan çeşitli adımlar da attı. Şirket, 2026'nın başlarında mobil internet sitesi üzerinden erişen bazı kullanıcıları uygulamaya yönlendiren bir sistemi test etmeye başladı. Huffman, uygun durumdaki mobil internet kullanıcılarının şu anda yalnızca yüzde 13'ünün uygulamaya geçiş istemiyle karşılaştığını ve bu uygulamanın genişletilebileceğini söyledi.

    Platformun eski arayüzü Old Reddit için de giriş koşulları getirildi. Temmuz ayında kullanıcıların old.reddit.com'u kullanabilmesi için oturum açması gerekirken, daha sonra son altı ay içinde giriş yapmamış kullanıcıların erişimi de engellendi.

    Reddit, üçüncü taraf uygulamalara yönelik API ücretlerini artırarak bu uygulamaların büyük bölümünün faaliyetlerini sürdürmesini de zorlaştırmıştı. Yeni giriş zorunluluğu, bu adımlarla birlikte değerlendirildiğinde şirketin kullanıcılar üzerindeki kontrolünü artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

    Reddit, 2026'nın üçüncü çeyreğinde finansal açıdan güçlü bir performans sergiledi. Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 53 artarak 895 milyon dolara ulaştı. Net kâr ise yüzde 74 artışla 283 milyon dolar olarak açıklandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e881 hangi yol toyota corona 2.0 opel grandland 1.2 hybrid yorumlar samsung tv iptv uygulaması bargello bayilik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 30 5G
    Tecno CAMON 30 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum