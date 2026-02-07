Reddit Türkiye’de şirket kurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İnternet dünyasının en büyük platformlarından olan Reddit, sürpriz bir hamle ile Türkiye’de resmi olarak faaliyetlerine başladı. Hamle İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan sicil gazetesi ile ortaya çıktı.

Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi

Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi adıyla kurulan Türkiye ofisinin kuruluş sermayesi 50 bin lira. Reddit, Inc. ofisin kurucu şirketi olurken tüzel kişi müdür olarak da yine Reddit atanmış.

Şirket adına hareket etmek üzere platformun hukuk şefi Benjamin Seong Lee yetkilendirilirken faaliyet alanı ise internet ve çevrim içi reklamcılık olarak belirlenmiş. Bununla birlikte herhangi bir temsilci atama ile ilgisinin olmadığı belirtiliyor. Reddit İstanbul ofisinin ülkemizde ne tür faaliyetler yürüteceğine dair henüz resmi bir bilgi yok.

