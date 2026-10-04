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    RedMagic 12 Pro+ Geekbench'i salladı: Oyun canavarı geliyor!

    RedMagic, yeni mobil oyun canavarını 15 Ekim'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak erken performans sızıntıları şimdiden büyük ses getirdi. İşte Geekbench test sonuçları:

    Oyun telefonu RedMagic 12 Pro+ Geekbench skoru şaşırttı Tam Boyutta Gör
    Yeni Geekbench kayıtları, RedMagic 12 Pro+'ın tek çekirdek testinde 3.677, çoklu çekirdek testinde 12.679 puan elde ettiğini gösteriyor. Bu, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcili bir cihaz için muhtemelen şimdiye kadarki en yüksek puanlar.

    Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle geliyor

    RedMagic 12 Pro+ Geekbench puanı Tam Boyutta Gör
    RedMagic, yeni oyun telefonunu 15 Ekim'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Erken performans sızıntıları şimdiden büyük ses getirdi. Yeni Geekbench test sonuçları, yakında çıkacak olan RedMagic 12 Pro+'ın daha önceki prototip bilgilerinin işaret ettiğinden çok daha yüksek performans sergilediğini ortaya koyuyor.

    En son kayıtlara göre telefon, Qualcomm'un üst seviye Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle donatılmış durumda, test edilen cihazda da 16 GB RAM bulunuyor. İlk sızıntılar güçlü performansa işaret etse de, bu güncel test sonuçları donanım sınırlarını bambaşka bir seviyeye taşıyor. Daha spesifik olmak gerekirse, RedMagic 12 Pro+ Geekbench 7.1.0 testlerinde tek çekirdekte 3.677 ve çoklu çekirdekte şaşırtıcı bir şekilde 12.679 puan elde etti.

    Yüksek performanslı işlemci + Aktif soğutma fanı

    RedMagic 12 Pro+ işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    Performans testi rakamları kağıt üzerinde etkileyici görünse de, uzun süreli oynamada hızı koruma çoğu telefonun zorlandığı noktadır. İşte tam bu noktada RedMagic'in donanım konusundaki kozu devreye giriyor. Marka, Qualcomm'un yüksek performanslı işlemcisini kendine has aktif soğutma fanı teknolojisiyle birleştiriyor; böylece çip, aşırı ısınma veya oyun sırasında kare hızlarında düşüş (throttling) yaşamadan en yüksek saat hızlarını koruyabiliyor.

    Android 17 ile geliyor

    Test edilen cihaz Android 17 ile çalışıyor. Bu da Qualcomm'un işlemci çekirdekleri ile RedMagic'in oyun hızlandırma motoru arasında derinlemesine bir yazılım optimizasyonu yapıldığına işaret ediyor. Test cihazında 16GB RAM bulunsa da, bir oyun telefonu olduğu düşünüldüğünde kesinlikle daha fazla bellek ve depolama seçeneği olacaktır.

    Daha hafif, daha ince tasarım

    RedMagic 12 Pro+ tasarım Tam Boyutta Gör
    Oyun telefonları genellikle kalın ve ağır, kaba cihazlar olarak bilinir ancak RedMagic 12 Pro+ modeli farklı olacak. Markanın önceki RedMagic 11 nesline kıyasla ağırlığı ve kalınlığı azalttığı, ayrıca yatay tutuşta daha rahat oyun deneyimi için köşeleri yuvarlatma gibi tasarıma dokunuşlar yaptığı söyleniyor.

    15 Ekim'de tanıtılacak

    Cihazın, ekran parlaklığı, pil kapasitesi ve kamera özellikleri hakkında henüz bilgi yok ancak bunun için fazla beklemeyeceğiz. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcili RedMagic 12 Pro+ modeli 15 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak.

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