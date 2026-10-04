RedMagic 12 Pro+ Geekbench'i salladı: Oyun canavarı geliyor!

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle geliyor
En son kayıtlara göre telefon, Qualcomm'un üst seviye Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle donatılmış durumda, test edilen cihazda da 16 GB RAM bulunuyor. İlk sızıntılar güçlü performansa işaret etse de, bu güncel test sonuçları donanım sınırlarını bambaşka bir seviyeye taşıyor. Daha spesifik olmak gerekirse, RedMagic 12 Pro+ Geekbench 7.1.0 testlerinde tek çekirdekte 3.677 ve çoklu çekirdekte şaşırtıcı bir şekilde 12.679 puan elde etti.
Yüksek performanslı işlemci + Aktif soğutma fanı
Android 17 ile geliyor
Test edilen cihaz Android 17 ile çalışıyor. Bu da Qualcomm'un işlemci çekirdekleri ile RedMagic'in oyun hızlandırma motoru arasında derinlemesine bir yazılım optimizasyonu yapıldığına işaret ediyor. Test cihazında 16GB RAM bulunsa da, bir oyun telefonu olduğu düşünüldüğünde kesinlikle daha fazla bellek ve depolama seçeneği olacaktır.
Daha hafif, daha ince tasarım
15 Ekim'de tanıtılacak
Cihazın, ekran parlaklığı, pil kapasitesi ve kamera özellikleri hakkında henüz bilgi yok ancak bunun için fazla beklemeyeceğiz. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcili RedMagic 12 Pro+ modeli 15 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak.