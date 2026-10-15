RedMagic 12 Pro+ tanıtıldı: Eksiksiz oyun telefonu!

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Tam Boyutta Gör RedMagic 12 Pro+, oyunculara yönelik güçlü donanımıyla Çin’de resmen tanıtıldı. 185 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi, 8.400 mAh bataryası ve 25.500 devir/dakikaya ulaşan aktif soğutma fanıyla dikkat çeken telefon, özellikleriyle oldukça iddialı bir paket sunuyor.

RedMagic 12 Pro+ neler sunuyor?

RedMagic’in yeni oyuncu telefonu, ön tarafında BOE tarafından üretilen 6,85 inç büyüklüğünde X11 OLED ekranla geliyor. 2.688 × 1.216 piksel çözünürlük sunan panel, 185 Hz yenileme hızı ve 500 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla özellikle rekabetçi mobil oyunlara odaklanıyor. Anlık dokunmatik örnekleme hızı ise 5.000 Hz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ekranda kamera deliği bulunmaması, daha kesintisiz bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Yalnızca 0,96 mm kalınlığındaki çerçevelerle desteklenen panel, 10 bit renk derinliği sunuyor. Küresel parlaklık değeri 1.900 nit seviyesine ulaşırken yerel tepe parlaklığı 5.000 nite kadar çıkabiliyor. Ayrıca düşük parlaklık seviyelerinde 2.592 Hz PWM karartma ve daha yüksek parlaklıklarda DC benzeri karartma teknolojisi kullanılıyor.

Performans tarafında iddialı olan RedMagic 12 Pro+, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye RedCore R5 oyun ve G1 ekran kontrol çipleri eşlik ediyor. Bellek tarafında 10.667 Mbps hızına ulaşabilen LPDDR5T RAM, depolama tarafında ise UFS 4.1 Pro teknolojisi bulunuyor. Uyumlu oyunlarda 2K çözünürlükte ve 185 Hz seviyesine kadar süper çözünürlük ile kare oluşturma teknolojileri aynı anda kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör RedMagic 12 Pro+, 8.400 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun oyun seanslarını hedefliyor. Cihaz, 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğinin yanı sıra bypass şarj özelliğine de sahip. Bu özellik, oyun sırasında bataryayı devre dışı bırakarak telefona doğrudan güç sağlanmasına yardımcı oluyor.

Telefonun soğutma sistemi, aktif fanı sıvı soğutma çözümü ve çeşitli termal malzemelerle bir araya getiriyor. Dahili fan dakikada 25.500 devire kadar çıkabiliyor. Fanın kendisi IPX8 suya dayanıklılık derecesine sahipken telefonun gövdesi IP68 ve IP69 sertifikalarıyla toza ve suya karşı koruma sunuyor.

Kamera tarafında optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera ise ekran altına yerleştirilen 16 megapiksellik OmniVision sensörden oluşuyor.

Android 17 tabanlı RedMagic OS 12 ile çalışan cihaz, ekran içine yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi okuyucusuyla geliyor. Oyuncular için 700 Hz omuz tetikleyicileri, çift 1115E doğrusal hoparlör ve X eksenli doğrusal titreşim motoru da sunuluyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi verici ve USB 3.2 Gen 2 bulunuyor. Ayrıca, kablolu kulaklık kullanmak isteyen oyuncular için 3,5 mm kulaklık girişi de korunuyor.

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Red Magic 12 Pro+ fiyatı

RedMagic 12 Pro+, Çin’de Dark Night Transparent, Silver Wing Transparent ve Ice Blue Transparent olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Telefonun açıklanan fiyatları şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 6.999 yuan (1.050 dolar)

16 GB RAM + 512 GB depolama: 7.999 yuan (1.200 dolar)

16 GB RAM + 1 TB depolama: 8.999 yuan (1.350 dolar)

Red Magic ayrıca 24 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine sahip Golden Saga isimli özel bir sürümü de ön gösterimle duyurdu. Dövme karbon fiber tasarımlı soğutma bileşenleriyle öne çıkan bu modelin fiyatı ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Red Magic 12 Pro+ şu an için Çin pazarına yönelik olarak duyuruldu. Telefonun uluslararası pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Red Magic 12 Pro+ özellikleri

Ekran : 6.85 inç, 1216 x 2688 piksel, 5000 nit, 185Hz, LTPO AMOLED

: 6.85 inç, 1216 x 2688 piksel, 5000 nit, 185Hz, LTPO AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Bellek : 12GB, 16GB, LPDDR5T RAM

: 12GB, 16GB, LPDDR5T RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB, UFS 4.1 Pro

: 256GB, 512GB, 1TB, UFS 4.1 Pro Arka kamera : 50MP, f/1.9, 1/1.55" (ana) + 50MP f/2.0, 1/2.88" (ultra geniş)

: 50MP, f/1.9, 1/1.55" (ana) + 50MP f/2.0, 1/2.88" (ultra geniş) Ön kamera : 16MP, f/2.0, 1/3.06"

: 16MP, f/2.0, 1/3.06" Batarya : 8400 mAh, 120W kablolu, 80W kablosuz şarj

: 8400 mAh, 120W kablolu, 80W kablosuz şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2, DisplayPort

: WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2, DisplayPort İşletim sistemi : Android 17, Redmagic OS 12

: Android 17, Redmagic OS 12 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık, Corning Gorilla Glass 7i koruma

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