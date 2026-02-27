Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Red Magic, telefonların ısınma sorununu çözen güçlü soğutucusunu tanıttı

    RedMagic Gaming Phone, yeni nesil soğutma cihazını piyasaya sürdü. Red Magic Cooler 8 Pro, yüksek güçlü soğutma, geniş sıcaklık aralığında soğutma kapasitesi ve düşük gürültü seviyesiyle geliyor.

    RedMagic VC Cooler 8 Pro Tam Boyutta Gör
    RedMagic Gaming Phone, yeni soğutma cihazı RedMagic VC Cooler 8 Pro’nun satışa sunulduğunu duyurdu. 36W yüksek güçlü soğutma, -25℃ ila 80℃ geniş sıcaklık aralığında soğutma kapasitesi ve 36dB düşük gürültü seviyesi gibi temel parametreleriyle öne çıkan bu ürün, mobil oyuncuları ve yüksek performanslı cihaz kullanıcılarının odak noktası olacak.

    REDMAGIC VC Cooler 8 Pro

    Red Magic Coolor 8 Pro soğutma cihazı Tam Boyutta Gör
    RedMagic Cooler 8 Pro, performansta önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Önceki nesil RedMagic Cooler 6 Pro'nun 30W tepe gücüne kıyasla, yeni ürün gücü 36W'a çıkarırken, soğutma verimliliğini yaklaşık %17 oranında artırıyor. Resmi veriler, cihazda bulunan dördüncü nesil TEC yarı iletken soğutma çipinin tam yük koşullarında 80℃ yüksek sıcaklıktaki cihazların hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlayabildiğini, -25℃ aşırı soğutma modunu destekleyerek zorlu hava koşullarında soğutma ihtiyaçlarını karşıladığını gösteriyor.

    Dış tasarım açısından RedMagic Cooler 8 Pro, modüler tasarım dilini sürdürüyor ancak kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak yapılan birçok iyileştirme mevcut. Yeni ürün, önceki nesle göre manyetik kuvveti %30 artırılmış 16N güçlü mıknatıslara sahip ve cep telefonları, tabletler ve Switch gibi uyumlu cihazlara sıkıca tutunabiliyor.

    IDC verilerine göre, geçtiğimiz yıl Çin'deki mobil oyun kullanıcı sayısı 720 milyona ulaştı ve bu kullanıcıların %60'ı ortalama günlük 2 saatten fazla oyun oynuyor. Cihaz ısınması ise deneyimi etkileyen temel sorunlardan biri haline geldi. RedMagic Cooler 8 Pro, bu sorun uygun fiyatlı çözüm sunuyor. Soğutma cihazı 269 yuan (39 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 3 1.5 dci hızlanınca gelen uğultu sesi peteklerin alt tarafı ısınmıyor şoför koltuğunun altından su gelmesi en iyi çay makinesi 2025

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum