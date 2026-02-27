Red Magic, telefonların ısınma sorununu çözen güçlü soğutucusunu tanıttı

Dış tasarım açısından RedMagic Cooler 8 Pro, modüler tasarım dilini sürdürüyor ancak kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak yapılan birçok iyileştirme mevcut. Yeni ürün, önceki nesle göre manyetik kuvveti %30 artırılmış 16N güçlü mıknatıslara sahip ve cep telefonları, tabletler ve Switch gibi uyumlu cihazlara sıkıca tutunabiliyor.
IDC verilerine göre, geçtiğimiz yıl Çin'deki mobil oyun kullanıcı sayısı 720 milyona ulaştı ve bu kullanıcıların %60'ı ortalama günlük 2 saatten fazla oyun oynuyor. Cihaz ısınması ise deneyimi etkileyen temel sorunlardan biri haline geldi. RedMagic Cooler 8 Pro, bu sorun uygun fiyatlı çözüm sunuyor. Soğutma cihazı 269 yuan (39 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açıldı.