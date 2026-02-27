Red Magic, telefonların ısınma sorununu çözen güçlü soğutucusunu tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör RedMagic Gaming Phone, yeni soğutma cihazı RedMagic VC Cooler 8 Pro’nun satışa sunulduğunu duyurdu. 36W yüksek güçlü soğutma, -25℃ ila 80℃ geniş sıcaklık aralığında soğutma kapasitesi ve 36dB düşük gürültü seviyesi gibi temel parametreleriyle öne çıkan bu ürün, mobil oyuncuları ve yüksek performanslı cihaz kullanıcılarının odak noktası olacak.

RedMagic 11 Air tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

REDMAGIC VC Cooler 8 Pro

Tam Boyutta Gör RedMagic Cooler 8 Pro, performansta önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Önceki nesil RedMagic Cooler 6 Pro'nun 30W tepe gücüne kıyasla, yeni ürün gücü 36W'a çıkarırken, soğutma verimliliğini yaklaşık %17 oranında artırıyor. Resmi veriler, cihazda bulunan dördüncü nesil TEC yarı iletken soğutma çipinin tam yük koşullarında 80℃ yüksek sıcaklıktaki cihazların hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlayabildiğini, -25℃ aşırı soğutma modunu destekleyerek zorlu hava koşullarında soğutma ihtiyaçlarını karşıladığını gösteriyor.

Dış tasarım açısından RedMagic Cooler 8 Pro, modüler tasarım dilini sürdürüyor ancak kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak yapılan birçok iyileştirme mevcut. Yeni ürün, önceki nesle göre manyetik kuvveti %30 artırılmış 16N güçlü mıknatıslara sahip ve cep telefonları, tabletler ve Switch gibi uyumlu cihazlara sıkıca tutunabiliyor.

IDC verilerine göre, geçtiğimiz yıl Çin'deki mobil oyun kullanıcı sayısı 720 milyona ulaştı ve bu kullanıcıların %60'ı ortalama günlük 2 saatten fazla oyun oynuyor. Cihaz ısınması ise deneyimi etkileyen temel sorunlardan biri haline geldi. RedMagic Cooler 8 Pro, bu sorun uygun fiyatlı çözüm sunuyor. Soğutma cihazı 269 yuan (39 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

RedMagic Cooler 8 Pro tanıtıldı: Telefonlar için etkili soğutucu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: