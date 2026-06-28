RedMagic Gaming Tablet 5 Pro geliyor: Çift USB-C, aktif fan ve 185Hz ekran

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro neler sunacak?
Yeni Gaming Tablet 5 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri 8.300 mAh kapasiteli bataryası olacak. Lenovo Legion Tab Gen 5'in 9.000 mAh'lik pilinden biraz daha küçük bir kapasite sunsa da RedMagic, 80W hızlı kablolu şarj desteğiyle bu farkı kapatmayı hedefliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Lenovo'nun tabletinde 68W hızlı şarj desteği bulunuyor.
Cihaz ayrıca iki adet USB-C bağlantı noktasıyla dikkat çekiyor. Her iki port da şarj işlemini desteklerken, kablolu ters şarj özelliği sayesinde tablet bir güç bankası gibi kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar uzun oyun seanslarında telefonlarını veya diğer aksesuarlarını doğrudan tablet üzerinden şarj edebilecek.
Şirket ayrıca tablete önceden yüklenmiş bir PC oyun emülatörü ekleyeceğini de doğruladı. Böylece kullanıcılar Android oyunlarının yanı sıra farklı platformlardan oyun deneyimlerine de erişebilecek.
Ekran tarafında Gaming Tablet 5 Pro, 9,06 inç büyüklüğünde OLED panelle gelecek. Panel, 185Hz yenileme hızı ve 1.600 nit tepe parlaklık değerleriyle dikkat çekiyor.
Ses tarafında DTS Ultra 3D teknolojisine yer veren RedMagic, oyun deneyimini güçlendirmek için çeşitli yazılım optimizasyonları ve oyunculara özel özellikler de sunacak.
Fiyatlandırma henüz resmi olarak açıklanmasa da cihazın Çin'de yaklaşık 4.000 yuan (588 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı iddia ediliyor. Küresel pazarda da rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisinin izlenmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş