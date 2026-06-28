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    RedMagic Gaming Tablet 5 Pro geliyor: Çift USB-C, aktif fan ve 185Hz ekran

    RedMagic, mobil oyunculara yönelik yeni tableti Gaming Tablet 5 Pro'yu 30 Haziran'da Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. İddialı özelliklerle gelecek olan tablet neler sunacak?

    RedMagic Gaming Tablet 5 Pro geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    RedMagic, mobil oyunculara yönelik yeni tableti Gaming Tablet 5 Pro'yu 30 Haziran'da Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin paylaştığı son bilgiler, cihazın yüksek performanslı donanımı, gelişmiş soğutma sistemi ve oyuncu odaklı özellikleriyle Lenovo Legion Tab Gen 5'e güçlü bir rakip olacağını gösteriyor.

    RedMagic Gaming Tablet 5 Pro neler sunacak?

    Yeni Gaming Tablet 5 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri 8.300 mAh kapasiteli bataryası olacak. Lenovo Legion Tab Gen 5'in 9.000 mAh'lik pilinden biraz daha küçük bir kapasite sunsa da RedMagic, 80W hızlı kablolu şarj desteğiyle bu farkı kapatmayı hedefliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Lenovo'nun tabletinde 68W hızlı şarj desteği bulunuyor.

    Cihaz ayrıca iki adet USB-C bağlantı noktasıyla dikkat çekiyor. Her iki port da şarj işlemini desteklerken, kablolu ters şarj özelliği sayesinde tablet bir güç bankası gibi kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar uzun oyun seanslarında telefonlarını veya diğer aksesuarlarını doğrudan tablet üzerinden şarj edebilecek.

    RedMagic Gaming Tablet 5 Pro geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Tablet gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. RedMagic, bu güçlü yonga setini aktif fan ve sıvı soğutma teknolojisini bir araya getiren gelişmiş bir termal sistemle destekliyor. Bu sayede uzun süreli oyun oturumlarında daha stabil kare hızları ve daha düşük sıcaklıklar sunulması hedefleniyor.

    Şirket ayrıca tablete önceden yüklenmiş bir PC oyun emülatörü ekleyeceğini de doğruladı. Böylece kullanıcılar Android oyunlarının yanı sıra farklı platformlardan oyun deneyimlerine de erişebilecek.

    Ekran tarafında Gaming Tablet 5 Pro, 9,06 inç büyüklüğünde OLED panelle gelecek. Panel, 185Hz yenileme hızı ve 1.600 nit tepe parlaklık değerleriyle dikkat çekiyor. 

    Ses tarafında DTS Ultra 3D teknolojisine yer veren RedMagic, oyun deneyimini güçlendirmek için çeşitli yazılım optimizasyonları ve oyunculara özel özellikler de sunacak.

    Fiyatlandırma henüz resmi olarak açıklanmasa da cihazın Çin'de yaklaşık 4.000 yuan (588 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı iddia ediliyor. Küresel pazarda da rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisinin izlenmesi bekleniyor.

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    eski_nesil 19 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 21 saat önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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