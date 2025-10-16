RedMagic’ten akıllı telefonlar için ilk aktif sıvı soğutma sistemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör RedMagic, akıllı telefon soğutma teknolojisinde çıtayı yükselterek dünyanın ilk aktif sıvı soğutma sistemini tanıttı. Çin’de düzenlenen etkinlikte duyurulan sistem, oyun bilgisayarları ve yapay zeka sunucularında kullanılan soğutma tekniklerinden esinleniyor. Şirketin amacı, yoğun işlem gücü gerektiren durumlarda performansı termal kısıtlama (throttling) olmadan sabit tutmak.

Telefonlarda sıvı soğutma dönemi

Sistemde yer alan mikropompa, cihazın sıcak bölgelerindeki ısıyı toplayarak sıvıyı bir radyatör ve fana yönlendiriyor, böylece ısının dışarı atılmasını sağlıyor. RedMagic, bu çözümün akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan pasif buhar odalarından farklı olarak aktif bir soğutma mekanizması sunduğunun altını çiziyor. Bu sayede sistem, çok daha yüksek ısı yüklerini kararlılıkla yönetebiliyor.

Sistemi akıllı telefon boyutlarına sığdırmak büyük bir mühendislik çabası gerektirdi. RedMagic, bu hedef için piezoelektrik seramikten üretilmiş mikropompa geliştirdi. Pompa ve fan arasında sıvının geçtiği kanallar, mikron düzeyinde lazer kesimle oluşturuldu ve akışın düşük dirençle ilerlemesi için pürüzsüz zar yapıları kullanıldı.

Sistemde dolaşan sıvı, florlu bileşik bazlı bir antifriz soğutucu, yani -40°C ila 70°C aralığında etkisini koruyabilen özel bir karışım. Bu sıvı, yüksek elektrik yalıtımı ve ısı transfer kabiliyeti sayesinde AI sunucularında kullanılan profesyonel çözümlerle aynı düzeyde performans sunuyor.

RedMagic ayrıca, akıllı telefonların düşme olasılığını göz önünde bulundurarak ultra düşük sıcaklıkta bağlama ve delinmeye karşı dayanıklı zar teknolojileri geliştirdi. Şirket, sistemin on binlerce düşme testinden sızıntı veya hasar olmadan geçtiğini belirtiyor.

İlk kez RedMagic 11 Pro serisinde

Tam Boyutta Gör Bu yeni soğutma sistemi ilk kez RedMagic 11 Pro serisinde kullanılacak. Seride, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle birlikte çift hatlı ısı dağıtım mimarisi yer alacak.

RedMagic’in testlerine göre 11 Pro, Wuthering Waves oyununu ultra grafik ayarlarında 90 FPS hızla 120 dakika boyunca kare kaybı olmadan çalıştırabiliyor. Ayrıca cihaz, 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla optimize edilmiş 200’den fazla popüler oyunu destekleyecek.

Yeni modellerde ayrıca Turbo Fan 4.0 sistemi yer alıyor. Bu sistem, bağımsız, kanal tabanlı ve bileşik hava akışı olmak üzere üç farklı soğutma yaklaşımını bir araya getiriyor. Cihazın içinde bulunan 24.000 rpm hızında dönebilen aktif fan, geniş hava kanalları ve 4D buhar odalı ısı yayıcı ile destekleniyor. Mühendisler, bu fana suya karşı IPX8 koruma sertifikası kazandırmayı da başarmış durumda.

