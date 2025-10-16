Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RedMagic’ten akıllı telefonlar için ilk aktif sıvı soğutma sistemi

    RedMagic, akıllı telefonlar için geliştirdiği ilk aktif sıvı soğutma sistemiyle mobil oyun deneyimini masaüstü seviyesine taşıyor. Yeni sistem, ısıyı çift hatlı yapı ve 24.000 rpm fanla dağıtıyor.

    RedMagic’ten akıllı telefonlar için ilk sıvı soğutma sistemi Tam Boyutta Gör
    RedMagic, akıllı telefon soğutma teknolojisinde çıtayı yükselterek dünyanın ilk aktif sıvı soğutma sistemini tanıttı. Çin’de düzenlenen etkinlikte duyurulan sistem, oyun bilgisayarları ve yapay zeka sunucularında kullanılan soğutma tekniklerinden esinleniyor. Şirketin amacı, yoğun işlem gücü gerektiren durumlarda performansı termal kısıtlama (throttling) olmadan sabit tutmak.

    Telefonlarda sıvı soğutma dönemi

    Sistemde yer alan mikropompa, cihazın sıcak bölgelerindeki ısıyı toplayarak sıvıyı bir radyatör ve fana yönlendiriyor, böylece ısının dışarı atılmasını sağlıyor. RedMagic, bu çözümün akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan pasif buhar odalarından farklı olarak aktif bir soğutma mekanizması sunduğunun altını çiziyor. Bu sayede sistem, çok daha yüksek ısı yüklerini kararlılıkla yönetebiliyor.

    Sistemi akıllı telefon boyutlarına sığdırmak büyük bir mühendislik çabası gerektirdi. RedMagic, bu hedef için piezoelektrik seramikten üretilmiş mikropompa geliştirdi. Pompa ve fan arasında sıvının geçtiği kanallar, mikron düzeyinde lazer kesimle oluşturuldu ve akışın düşük dirençle ilerlemesi için pürüzsüz zar yapıları kullanıldı.

    Sistemde dolaşan sıvı, florlu bileşik bazlı bir antifriz soğutucu, yani -40°C ila 70°C aralığında etkisini koruyabilen özel bir karışım. Bu sıvı, yüksek elektrik yalıtımı ve ısı transfer kabiliyeti sayesinde AI sunucularında kullanılan profesyonel çözümlerle aynı düzeyde performans sunuyor.

    RedMagic ayrıca, akıllı telefonların düşme olasılığını göz önünde bulundurarak ultra düşük sıcaklıkta bağlama ve delinmeye karşı dayanıklı zar teknolojileri geliştirdi. Şirket, sistemin on binlerce düşme testinden sızıntı veya hasar olmadan geçtiğini belirtiyor.

    İlk kez RedMagic 11 Pro serisinde

    RedMagic’ten akıllı telefonlar için ilk sıvı soğutma sistemi Tam Boyutta Gör
    Bu yeni soğutma sistemi ilk kez RedMagic 11 Pro serisinde kullanılacak. Seride, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle birlikte çift hatlı ısı dağıtım mimarisi yer alacak.

    RedMagic’in testlerine göre 11 Pro, Wuthering Waves oyununu ultra grafik ayarlarında 90 FPS hızla 120 dakika boyunca kare kaybı olmadan çalıştırabiliyor. Ayrıca cihaz, 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla optimize edilmiş 200’den fazla popüler oyunu destekleyecek.

    Yeni modellerde ayrıca Turbo Fan 4.0 sistemi yer alıyor. Bu sistem, bağımsız, kanal tabanlı ve bileşik hava akışı olmak üzere üç farklı soğutma yaklaşımını bir araya getiriyor. Cihazın içinde bulunan 24.000 rpm hızında dönebilen aktif fan, geniş hava kanalları ve 4D buhar odalı ısı yayıcı ile destekleniyor. Mühendisler, bu fana suya karşı IPX8 koruma sertifikası kazandırmayı da başarmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    K
    koçari 6 saat önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beko 2518 c çamaşır makinesi kullanma kılavuzu kablonet ds ışığı mavi yanıp sönüyor hyundai starex kronik sorunları şase no ile parça sorgulama what can i do sometimes

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum