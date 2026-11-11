Redmi 12.000 mAh bataryalı telefon hazırlığında: Sırada 14.000 mAh var

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Oynat Akıllı telefon dünyasında dev batarya yarışı büyüyor. Redmi, 12.000 mAh kapasiteli orta-üst segment bir telefon için seri üretim hazırlıklarını tamamladı. Kısa süre önce 10.000 mAh sınırını aşan marka, gözünü 14.000 mAh seviyesindeki yeni pillere dikti. Şarj hızı ve tasarımı henüz gizemini koruyan 12.000 mAh'lik modelin ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Yeni modellerin gelecek yıl kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticileri, batarya kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Çinli markalar arasında yaygınlaşan yüksek kapasiteli batarya rekabetine Redmi de yeni modellerle katılmaya hazırlanıyor. Son sızıntılara göre şirket, 12.000 mAh kapasiteli bir batarya için seri üretim planlamasını tamamladı. Bununla birlikte 13.000 mAh ile 14.000 mAh arasında kapasite sunan daha büyük bir batarya üzerinde de çalışılıyor.

14.000 mAh batarya gelecek yıl üretilebilir

Paylaşılan bilgilere göre 12.000 mAh kapasiteli batarya, orta-üst segmentte konumlandırılacak bir akıllı telefonda kullanılacak. Ancak sızıntı kaynağı, cihazın hangi model olacağını henüz açıklamadı. Bataryanın şarj hızı, telefonun kalınlığı, ağırlığı ve satış fiyatı gibi ayrıntılar da şimdilik belirsizliğini koruyor.

Redmi, son dönemde akıllı telefonlarında daha büyük bataryalara yer vermeye başladı. Ocak ayında tanıtılan Redmi Turbo 5 Max, 9.000 mAh kapasiteli bataryasıyla markanın o dönemdeki en yüksek kapasiteli telefonlarından biri olmuştu. Ekim ayında piyasaya çıkan Redmi K100 ise 10.000 mAh batarya ve 100W kablolu şarj desteğiyle bu kapasiteyi bir adım ileri taşıdı.

Yeni sızıntıda bahsedilen 12.000 mAh batarya ise Redmi Turbo 5 Max'e kıyasla 3.000 mAh daha yüksek kapasite sunacak. Üstelik bu artışın bir yıldan kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirketin gelecek modelleriyle ilgili başka iddialar da bulunuyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda Redmi Turbo 6 Max modelinin 10.000 mAh üzerinde bir bataryayla gelebileceği, Redmi Note 17 Pro Max'in ise yaklaşık 10.000 mAh kapasite sunabileceği öne sürülmüştü. Ancak yeni 12.000 mAh bataryanın bu modellerden birinde kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

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Redmi'nin üzerinde çalıştığı daha büyük batarya ise 13.000 mAh ile 14.000 mAh arasında kapasite sunabilir. Öte yandan 12.000 mAh kapasiteli modelin hangi pazarlarda satışa sunulacağı da belirsiz. Redmi K100'ün şimdilik yalnızca Çin pazarında bulunması, yeni modelin de ilk etapta Çin'e özel kalabileceğini düşündürüyor. Redmi cephesinden küresel satışa ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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