Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi 12 5G render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi 12 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı. Peki Xiaomi'nin bütçe odaklı telefonu neler sunacak? İşte Redmi 12 5G tasarımı...
    1
    Redmi 12 5G render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Redmi markası altında fiyat performans odaklı modellere imza atan Xiaomi, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda merakla beklenen Redmi 12 5G, çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. Son olarak Redmi 12 5G'nin tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı. 

    Redmi 12 5G render görüntüleri ortaya çıktı

    Bilmeyenler için geçtiğimiz ay Xiaomi, Snapdragon 4 Gen 2'den güç alan Redmi Note 12R modelini duyurdu. Ancak hemen ardından Redmi 12 4G ve 5G modelleri hakkında sızıntılar duymaya başladık. Öyle ki sektöre yakın kaynaklar, Note 12R'nin küresel pazarda Redmi 12 5G olarak lanse edileceğini bildirdi. Bazı kaynaklar ise cihazın POCO M6 Pro 5G adı altında vitrine çıkacağını söylüyor. 

    Redmi 12 5G render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Redmi 12 5G için paylaşılan görüntülere baktığımızda, cihazın ortaya hizanlanmış delikli bir ekrandan destek alacağını görüyoruz. Cihazın arka bölümünde ise çift sensörlü bir kuruluma yer verilmiş. Bu sensörlerin sağ tarafında ise LED flaş ünitesi yer alıyor. 

    Redmi 12 5G özellikleri (beklenen)

    Mevcut raporlara göre Redmi 12 5G, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,79 inç LCD panele sahip olacak. Bununla birlikte cihazın 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 4 Gen 2 platformundan destek alması bekleniyor. 

    Kamera bölümünde Redmi 12 5G, 50MP birincil ve 2MP makro olmak üzere çift sensör kurulumu ile karşımıza çıkacak. Bu kuruluma ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera eşlik edecek. Redmi 12 5G'nin diğer özellikleri arasında, 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı MIUI 14 yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 5 saat önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilk alkol deneyimi 8 değer siyasi görüş testi kendimi nasıl öldürebilirim tavan sigara yanığı tamiri kale balata yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA F30 Plus
    Casper VIA F30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400
    Dell Vostro 3400
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız