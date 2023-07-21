Tam Boyutta Gör Redmi markası altında fiyat performans odaklı modellere imza atan Xiaomi, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda merakla beklenen Redmi 12 5G, çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. Son olarak Redmi 12 5G'nin tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı.

Redmi 12 5G render görüntüleri ortaya çıktı

Bilmeyenler için geçtiğimiz ay Xiaomi, Snapdragon 4 Gen 2'den güç alan Redmi Note 12R modelini duyurdu. Ancak hemen ardından Redmi 12 4G ve 5G modelleri hakkında sızıntılar duymaya başladık. Öyle ki sektöre yakın kaynaklar, Note 12R'nin küresel pazarda Redmi 12 5G olarak lanse edileceğini bildirdi. Bazı kaynaklar ise cihazın POCO M6 Pro 5G adı altında vitrine çıkacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Redmi 12 5G için paylaşılan görüntülere baktığımızda, cihazın ortaya hizanlanmış delikli bir ekrandan destek alacağını görüyoruz. Cihazın arka bölümünde ise çift sensörlü bir kuruluma yer verilmiş. Bu sensörlerin sağ tarafında ise LED flaş ünitesi yer alıyor.

Redmi 12 5G özellikleri (beklenen)

Mevcut raporlara göre Redmi 12 5G, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,79 inç LCD panele sahip olacak. Bununla birlikte cihazın 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 4 Gen 2 platformundan destek alması bekleniyor.

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Kamera bölümünde Redmi 12 5G, 50MP birincil ve 2MP makro olmak üzere çift sensör kurulumu ile karşımıza çıkacak. Bu kuruluma ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera eşlik edecek. Redmi 12 5G'nin diğer özellikleri arasında, 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı MIUI 14 yer alıyor.

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Redmi 12 5G render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı